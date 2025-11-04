Helena Pueyo, convocada por la selección española

Helena Pueyo es una de las imprescindibles para Miguel Méndez. La jugadora mallorquina se concentrará el el 10 de noviembre con la selección española para empezar a preparar el PreMundial de marzo con dos amistosos ante Italia y Francia, el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre, respectivamente. Alba Torrens, que fue importante en la plata conseguida en el Eurobasket de este verano, es una de las grandes ausencias.

Helena Pueyo, que juega en el Casademont Zaragoza, lleva catorce internacionalidades con la selección y, de las undécimas convocadas, la escolta es la undécima que más veces ha defendido la camiseta española.

El Seleccionador Nacional, Miguel Méndez, ha convocado a 16 jugadoras con las que se disputarán los dos partidos del Torneo Internacional de La Línea. Dos encuentros de alto nivel con Italia, vigente Bronce Europeo y rival de grupo en el PreMundial; y Francia, subcampeona olímpica.

La lista está formada por 10 de las jugadoras que consiguieron el pasado verano la medalla de Plata del Eurobasket: las bases Iyana Martín, Aina Ayuso y Mariona Ortiz; las escoltas Helena Pueyo y Elena Buenavida; la alero Andrea Vilaró; las ala pívots Paula Ginzo, Irati Etxarri y María Araújo; y la pívot Awa Fam. A ellas se une María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson, que regresan a la Selección tras sus lesiones; Claudia Soriano, que debutó en febrero; y Alicia Flórez, para la que será su primera llamada de la Selección.

"Es unas concentración muy importante"

“Será una concentración muy importante para poder preparar el PreMundial, a pesar de que todavía falten algunos meses. En marzo, tendremos poco tiempo para preparar esa clasificación y además el viaje a Puerto Rico es largo. Por eso, esta semana de noviembre será muy necesaria para refrescar ideas y jugar dos muy buenos partidos amistosos contra Francia e Italia, dos equipos muy potentes en el plano europeo. Estamos deseando reencontrarnos con el equipo que tan bien nos representó en el pasado Eurobasket”, señaló Méndez.

El Premundial de la Copa del Mundo Femenina se disputará en 4 sedes simultáneamente del 11 al 17 de marzo: Estambul (Turquía), Lyon-Villerbaune (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China).

España está encuadrada en el Grupo B y se enfrentará, por este orden, a Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y USA. De él se clasificarán los tres mejores equipos porque Estados Unidos ya tiene el billete como actual campeona de Ámerica.

Las otras selecciones que ya se han clasificado son la anfitriona, Alemania, además de las actuales Australia, Bélgica y Nigeria, campeonas continentales.