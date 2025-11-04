El fútbol calvianer llora la marcha de Toni Tugores

No está siendo un año fácil para el fútbol calvianer. Tras el fallecimiento el pasado mes de septiembre del ex futbolista y vecino de la localidad, Juan Bezares, ahora pierde a uno de los pocos pura sangres de la corresponsalía deportiva, Toni Tugores Sureda (Calvià, 1937).

Un calvianer de ‘socarrel’ que dedicó buena parte de su tiempo libre a seguir y ‘sufrir’ como comentaba el mismo Tugores al club de sus amores: el Club Deportivo Calvià.

Funcionario del Ayuntamiento de Calvià, la fornida presencia y profunda voz de ‘Toni de s’Hort ‘ era reconocible a distancia. Imponía, aunque en las distancias cortas era la educación y cortesía personificada.

Siempre justo y cuando lo requería crítico con su equipo, Toni Tugores fue el encargado durante más de medio siglo de informar a los diferentes medios de comunicación, entre ellos Diario de Mallorca, de las andanzas de ‘su club’, el Calvià.

Tertuliano habitual todos los lunes que se le requería en los diferentes programas deportivos de Radio Calvià, en especial de ‘El Taxi’, Tugores no dejaba indiferente a nadie. Cuando venían mal dadas, el núcleo duro del club calvianer no dudaba en escuchar sus aseveraciones. Y el seguidor del CD Calvià también.

Toni Tugores, conversando con Vicente Grande cuando este era propietario del Real Mallorca / T. Tenerife

Sin pelos en la lengua

Sin duda alguna, fue todo un personaje que se ganó el respeto de todo el mundo, y que no tenía problema alguno en los programas deportivos de preguntarle al mismo Pepe Gálvez, al que conocía de pequeño en el CD Calvià o el día que el por aquel entonces presidente del Real Mallorca, Vicente Grande, acudía a los estudios de la Costeta de la Música (Calvià) para intervenir en el programa Es ‘Dimoniot’ de Rafel Martorell, ex presidente las peñas del Real Mallorca.

Con su marcha, su habitual puesto en la cabina de megafonía dónde él, de forma manual y con un teléfono de toda la vida enviaba sus crónicas, queda huérfano. Y es que con su adiós, el fútbol calvianer pierde un enorme trozo de su historia.