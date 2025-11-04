Alira Moya actuará en el descanso de la Copa Intercontinental en Palma

La ganadora de La Voz Kids 2024, Alira Moya, será la encargada de amenizar el descanso de la Copa Intercontinental en el Palau d'Esports de Son Moix este viernes en el duelo entre el Palma Futdsal y Peñarol. La joven cantante mallorquina interpretará “Holding Out for a Hero” y “What a Feeling”, dos clásicos del cine que prometen llenar el pabellón de emoción.

A sus diez años, Alira se ha convertido en una de las voces más prometedoras del país tras conquistar al jurado y al público del programa. La artista inquera sorprendió en su paso por el concurso por su gran afinación, seguridad escénica y una madurez y un control vocal poco habitual para su edad, cualidades que le valieron la victoria en la última edición del talent show.

Falcão repite como embajador

Por segundo año consecutivo, Falcão será el embajador oficial de la Copa Intercontinental. Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de esta disciplina, el astro brasileño será nuevamente la imagen del torneo que reúne a los dos mejores equipos del mundo.

A lo largo de su carrera, Falcão ha construido un palmarés inigualable: cinco Copas América, ocho ligas brasileñas, nueve Copas Libertadores y numerosos reconocimientos individuales que lo han convertido en un ícono global del fútbol sala. Aunque desarrolló toda su trayectoria deportiva en Brasil, su talento y carisma traspasaron fronteras, marcando a generaciones de aficionados en todos los rincones del mundo.

Desde su elección como embajador en la pasada edición, Falcão ha estrechado sus lazos con Mallorca y con el Illes Balears Palma Futsal, anfitrión del torneo. Estuvo presente en la edición anterior como invitado de honor y regresó el pasado verano para participar en el campus del club mallorquín y en un partido benéfico junto a José Tirado, reforzando su vínculo con la isla y su gente.

El brasileño es ya un enamorado de Baleares y, sin duda, nadie mejor que él para representar una cita de esta magnitud, que volverá a convertir Son Moix en el epicentro del fútbol sala mundial. Una figura que encarna a la perfección los valores de esta competición y del Illes Balears Palma Futsal, tricampeón de Europa y anfitrión del torneo, que sueña con levantar su tercer título intercontinental ante su afición.

Daniela Blasco actuará en la previa

Daniela Blasco será la encargada de abrir la gran final de la Copa Intercontinental que se disputará este viernes en Son Moix entre el Illes Balears Palma Futsal y el Club Atlético Peñarol. La joven artista mallorquina actuará en la pista antes del inicio del partido con una puesta en escena que unirá voz y coreografía en un show especialmente diseñado para la ocasión.

Blasco interpretará Uh Nana, el tema con el que se proclamó subcampeona del Benidorm Fest 2025 y rozó la clasificación para representar a España en Eurovisión, además de su nuevo single Popstars, lanzado hace apenas un mes. La actuación se enmarca dentro de la experiencia completa que vivirá el público en la final, que incluirá también una fan zone exterior y otras sorpresas que se irán desvelando a lo largo de la semana.

No será la primera vez que Daniela Blasco actúe antes de un gran partido del Palma Futsal: ya lo hizo en 2023, en la semifinal de la UEFA Futsal Champions League ante el Benfica, celebrada en el Velòdrom Illes Balears.