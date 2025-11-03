Pilotades: Balears sub-14 gana 3-1 a Cantabria y la sub-16 empata en el Nacional

Las selecciones de Balears sub-16 y 14 de fútbol masculinas finalizaron ayer la primera fase del Campeonato de España de combinados territoriales, que se ha celebrado el Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La sub-16 finalizaba su periplo igualando a uno con Cantabria mientras que la la sub-14 vencía por 3-1 a los cántabros. Ahora la segunda fase se disputará del 6 al 8 de febrero.

Componentes de la selección sub-14

La selección balear sub-14, que dirige el entrenador Pepe Gálvez y que ha acabado esta fase con tres puntos, está formada por Juan Pedro Andújar y Toni Rullán (La Salle); David Calero (Penya Arrabal); Josep Canals, Andreu Galmés, Javier Ortega, Juan Carlos Perea y Miquel Ramis (Mallorca); Samuel Díaz (Palma); Joel González (San Francisco); Luc Gutry, Noé Megías, Marc Núñez y David Vives (Atlético Baleares); Pau Llufriu (Alaior); Miquel Puig (Espanya); Gabriel Rodríguez (Portmany); e Izán Salas (Ciutat de Palma).

Integrantes del combinado sub-16

La balear, entrenada por el seleccionador Juanma Darder, está compuesta por Guiem Artigues, Lucas López, Damià Lozano, Marc Manzano, Matías Ordinas y Gerardo Plaza (Mallorca); Emil Atting, Sofian Karraz y Favour Omoruyi (Penya Arrabal); Óscar Coba (Palma); Miquel Estrany y Miquel Rigo (Manacor); Xavier Flores (Mercadal); Ángel García (Constància); Juan Antonio Giménez (Ibiza); Álvaro Miró (La Salle); Oto Tiano (Ibiza); y Jonatan Triay (Atlético Baleares).

El Constància juvenil cae por 2-0 en Tarragona

El Constància juvenil seguirá una semana más sin saber lo que es ganar tras caer por 2-0 en el campo del Nàstic de Tarragona. Los de Inca alinearon a Jordi Mir, Crespí, Valentino, Gabri, Mairata (Ike), Marc Patricio (Brad), Pau Robles (Aleix Cortés), Arbós (Florit), Pau Lluís, Mascaró y Coll (Dimitrov).

El Mallorca juvenil no puede con el líder Barça

El Mallorca juvenil, que se adelantó en el marcador por mediación de Abdou, no pudo con el líder Barcelona y perdió por 1-3, demasiado castigo por el juego de ambos conjuntos. Los rojillos jugaron con Nico, Jorge (Carvajal), Iago Mendes, Mykola, Luis Orejuela, Biel Serra, Yerga, Abdou (Dani Ramos), Hugo Garví, Álvaro Torres (Sidi) y Whyte (Denis).

El Espanyol se impone 0-3 al San Francisco juvenil

El San Francisco juvenil tampoco pudo ganar este fin de semana y cayó derrotado en casa por el Espanyol por un claro 0-3. Los escolares alinearon a Carles Caldés, Gerard Rojals, Marc Alemany, Eric Vera (Jordi León), Spencer, Alex Hurtado, Abel Verd, Andrew Coca (Aguilera), Lluís Quirós, Joel Avilés (Ferrari ) y Álvaro Fernández (Molina).

El Balears femenino empata con el Elche

El Balears femenino volvió a la competición igualando a uno con el Elche del extrenador blanquiazul Txema Expósito. Un Balears que alineó a Sandra, Andrea, Joana, Fátima, Marina, Raquel, Úrsula, Laura, Neus, Abi y López.

Buena jornada para el futsal juvenil honor

La cuarta jornada en Honor juvenil futsal dejó grandes resultados para los equipos y jugadores mallorquines. El Fisiomedia Manacor ganó 3-0 al Viva Sports en un derbi igualado al inicio, pero que los de Toni Rosselló resolvieron tras el descanso. El Palma Futsal también sumó tres puntos con un ajustado 5-6 en la pista del Hospitalet. Destacó además el mallorquín Lluís Oliver, autor de dos goles en la remontada del Santa Coloma (6-5 al Ripollet), después de haber jugado el día anterior con el senior B. Por su parte, el Noia del jugador mallorquín Iván León sigue líder invicto tras ganar 3-5 al Inter Sala y romper su racha, Informa Joan Carles Gibert.