Miquel Muntaner y Gemma Llabrés vencen en la Pujada a Monti-Sion

Miquel Muntaner y Gemma Valentina Llabrés (Palma) se hicieron ayer domingo con el triunfo en la Pujada a Monti-Sion, en Porreres. La prueba, que contó con una gran participación, va consolidándose como una de las mejores carreras populares de Mallorca. Rafel Mesquida, concejal de Deportes del Ayuntamiento, presidió la entrega de trofeos.

El atleta de Felanitx Miquel Muntaner, corredor de montaña, dominó la prueba con autoridad, imponiéndose con un tiempo de 19:20 a su paisano Àlex Justin Durán (Joan Capó) que firmó 19:47 en la meta. El ganador logró despegarse del mediofondista, consciente de que en caso de llegar juntos lo tendría difícil ante el mejor final de Durán. Completó el podio Pablo Nicolau (Palma) con 19:57.

El porrerenc Joan Carles Alcina, joven promesa de gran proyección, finalizó sexto y primer corredor local, con un tiempo de 20:37.

Los corredores esperan el momento de la salida en Porreres / P. Bover

En categoría femenina, Gemma Llabrés, atleta polivalente en distintas disciplinas y especialista en oncología, dominó con autoridad la prueba con un crono de 21:05. La porrerenca Marta Obrador (CA Porreres) fue segunda con 24:21 y Marta Jaume (CA Palma) completó el podio con 25:35.

Otras categorías

En la categoría sub-20, los vencedores fueron Aina Rigo (CA Porreres) y Pablo Nicolau (CA Palma). Francesc Peña, sexto de la general e hijo del legendario Toni Peña, y Margalida Monserrat (Joan Capó de Felanitx) fueron los primeros clasificados en la categoría sub-16.

En la categoría máster A, el buen cuatrocentista reconvertido en mediofondista Alejandro Liñán (Pegasus), cuarto de la general, fue el primero entre los hombres, mientras que Micaela Covas (CA Campos) dominó en féminas. En máster B se impusieron Joan Nicolau (Es Picot) y Lidia Carreras (Palma). Por último, en máster C los vencedores fueron José Ángel Santiago (Amistat) y Margarita Sorell.