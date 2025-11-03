Baloncesto
Matt Frierson se desvincula del Palmer Basket
El escolta estadounidense pone punto y final a su etapa en el conjunto mallorquín
Palma
Matt Frierson concluye su etapa como jugador del Palmer Basket Mallorca Palma. El exterior estadounidense finaliza su estancia en el club isleño tras haber representado al equipo en seis encuentros oficiales, cinco en la Primera FEB y otro en la Copa de España.
Frierson pone el punto y final a su primera experiencia en el baloncesto nacional. El escolta emprende un nuevo reto personal y la entidad "le desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos".
