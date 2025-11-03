Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Matt Frierson se desvincula del Palmer Basket

El escolta estadounidense pone punto y final a su etapa en el conjunto mallorquín

Matt Frierson.

Matt Frierson. / Palmer Basket

Redacción Deportes

Palma

Matt Frierson concluye su etapa como jugador del Palmer Basket Mallorca Palma. El exterior estadounidense finaliza su estancia en el club isleño tras haber representado al equipo en seis encuentros oficiales, cinco en la Primera FEB y otro en la Copa de España.

Frierson pone el punto y final a su primera experiencia en el baloncesto nacional. El escolta emprende un nuevo reto personal y la entidad "le desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos".

