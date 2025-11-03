Fútbol
Arno Buitenweg se une al proyecto del Platges de Calvià, impulsado por Marco Asensio
El técnico neerlandés, con experiencia en países como Qatar, Emiratos o Canadá, pasa a formar parte de la estructura comandada por el futbolista mallorquín
El Platges de Calvià de Marco Asensio sigue avanzando en su proceso de transformación hacia un modelo profesional y sostenible. Arno Buitenweg (Gravenhage, 18/03/1971), entrenador especializado en fútbol base con una amplia trayectoria internacional en el fútbol profesional, se incorpora la estructura técnica del club. El neerlandés cuenta con experiencia en países como Qatar, Emiratos Árabes o Canadá y un vínculo estrecho con Mallorca, donde actualmente tiene establecida su residencia.
Su relación con Asensio se remonta a los primeros años del jugador en la cantera del Real Mallorca, cuando el hoy futbolista del Fenerbahçe iniciaba su formación bajo la dirección del técnico. Dos décadas después, ambos se reencuentran con un objetivo compartido: impulsar al Platges de Calvià hacia un modelo de excelencia en metodología, desarrollo y rendimiento dentro del fútbol balear.
Buitenweg destaca que su labor se centrará en “construir un proyecto sólido y a largo plazo, basado en la formación integral de los jugadores y la profesionalización del entorno técnico”. Además, considera que el Platges de Calvià “puede convertirse en un referente en la detección y desarrollo de talento en la isla, combinando el espíritu local con una visión internacional del fútbol moderno”.
Trayectoria internacional y vocación formativa
Con más de dos décadas de experiencia, el neerlandés ha desarrollado su carrera en algunos de los entornos futbolísticos más avanzados del mundo. En Aspire Academy (Qatar) trabajó junto a referentes como Raúl González, Xavi Hernández y Roberto Olabe, contribuyendo a la formación de jugadores que más tarde representarían a la selección catarí en el Mundial 2022.
Posteriormente, formó parte del cuerpo técnico del Al Arabi SC (Qatar) -de la Qatar Stars League- junto al islandés Heimir Hallgrímsson (actual seleccionador de Irlanda). En ese periodo, su equipo alcanzó la final de la Copa del Emir, con futbolistas como Aron Gunnarsson y Marc Muniesa.
También dirigió el proyecto del United FC (Emiratos Árabes), trabajando con jugadores de la talla de Quincy Promes. Allí, sentó las bases metodológicas que, posteriormente, continuó el ex jugador internacional italiano Andrea Pirlo.
Su paso por Al Wahda FC (Emiratos Árabes) consolidó su reputación como técnico capaz de transformar equipos y potenciar talento. Bajo su dirección, el conjunto de Abu Dabi encadenó 16 partidos sin perder, se clasificó para la Arab Cup y finalizó en el tercer puesto de la ADNOC Pro League, con un plantel que incluía nombres como Adrien Silva, Allan Marques, Matheus Pereira, João Pedro, Ismail Matar y Omar Khribin.
Para su última experiencia emigró al continente americano, donde se hizo cargo del Forge FC (Canadá). Buitenweg logró allí uno de los hitos más destacados de su carrera reciente: conquistar la Liga en la máxima categoría -Canadian Premier League- y establecer una racha histórica de 24 partidos invicto, además de participar en la CONCACAF Champions Cup.
Una visión global para el fútbol mallorquín
Su incorporación representa un salto cualitativo para el Platges de Calvià, que bajo el liderazgo de Marco Asensio y su equipo busca asentar las bases de una estructura moderna y profesional. Buitenweg subraya que el proyecto tiene raíces mallorquinas, pero una mirada global, con el propósito de crear un entorno exigente y formativo donde los jugadores puedan mejorar, competir y crecer. El tándem Asensio–Buitenweg simboliza una nueva etapa para el club y para el fútbol de la isla: talento local y experiencia internacional unidos por una misma idea.
