Triunfos españoles para despedir la Mallorca by UTMB 2025

La Mallorca by UTMB se ha despedido este domingo con la celebración de la Camins de s’Arxiduc (CDA), la cuarta carrera disputada en el marco de esta prueba, que este año ha cumplido su segunda edición. Las victorias han sido para los catalanes Jan Torrella y Núria Tarragó.

La CDA es una travesía de 26 km por uno de los tramos más bonitos del GR-221, que discurre por la Serra de Tramuntana. En esta prueba, con un desnivel positivo de 1.000 metros, han tomado la salida 507 corredores.

El ganador, con cierta ventaja, ha sido Jan Torrella, que ha empleado un tiempo de 01h56:19 en completar el trazado, con salida en Valldemossa y meta en el Port de Sóller. Segundo ha sido Álvaro García (02h05:11), completando el podio enteramente nacional el mallorquín Damià Ramis (02h05:19). Ambos han intentado cazar al ganador en el tramo final, pero la ventaja que les había tomado en los tres primeros pasos ha sido decisiva. En el ‘top 5’ ha finalizado el también mallorquín Juan Navarro (02h10:25), que ha sido primero en su categoría (40-44).

El triunfo en mujeres ha sido para una de las favoritas, Núria Tarragó (02h26:54), que ha sido vigesimosegunda en la general. Justo por detrás, en el puesto 23 y a medio minuto, ha entrado la húngara Eszter Csillag (02h27:30). La tercera posición ha sido para la mallorquina Àngels Llobera (02h35:58), en el puesto 36 de la general y primera de su categoría (45-49).

Podio femenino de la carrera CDA de la Mallorca by UTMB 2025 / UTMB Iberia

La CDA ha puesto el broche a un intenso fin de semana en el Port de Sóller, donde se han ubicado las metas, y en todas las localidades de la Serra de Tramuntana, con la presencia de unos 2.400 corredores que han participado en las cuatro pruebas de la Mallorca by UTMB, que arrancó el viernes por la noche en Cala Estellencs y vivió su jornada más completa este sábado, cuando se desarrollaron tres carreras.

Los otros ganadores

En la prueba reina de la Mallorca by UTMB (138 km y 5.350 m+), el vencedor fue el alemán Hannes Namberger con un tiempo de 13h37:31, seguido por los franceses Théo Detienne (13h57:13) y Nicolas Gourdon (14h38:23). En categoría femenina, la ganadora fue la neozelandesa Isla Smith (18h12:55), acompañada en el podio por la francesa Julie Marini (19h13:34) y la británica Charlotte Fisher (19h43:39).

En la CPS (Camins de Pedra Seca), de 104 km y 3.740 m+, el triunfo fue para el italiano Tobias Geiser (09h37:31), seguido por el francés Goutier Bonnecarrere (09h51:12) y el austríaco Andreas Rieder (10h11:49). En mujeres, la victoria correspondió a la alemana Sonja Kinna (11h58:35), por delante de la española Ana Cervan (12h18:22) y la británica Julia Davis (12h23:58).

En la ETM (Els Tres Mils), de 56 km y 2.450 m+, el español Marcos Ramos se impuso con un tiempo de 05h04:55, seguido por el francés Thomas Butez (05h14:51) y el también español Mario Olmedo (05h17:05). En la categoría femenina, la austríaca Isabell Speer se llevó la victoria (06h02:57), acompañada en el podio por la francesa Candice Fertin-Baccon (06h06:17) y la sueca Emelie Forsberg (06h11:49).