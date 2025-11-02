Rugby | División de Honor B
El Toro impone su ley en un espectacular derbi
El quince calvianer vence al Palma Rugby Unión (36-12) en un abarrotado Son Caliu
El Toro RC y el Palma Rugby Unión no defraudaron, ofreciendo en un abarrotado Son Caliu un gran espectáculo. Un derbi inédito correspondiente a la cuarta jornada en División de Honor B que se disputó el pasado sábado y acabó con un concluyente 36 a 12 favorable al quince local. En la grada del campo calvianer estuvo como espectadora la internacional española Zahía Pérez.
Partidazo y ambientazo
El devenir del partido quedó marcado en el arranque. Las tablas y el saber estar local engulleron la ansiedad verdiblanca. Los calvianers marcaron su ley desde el inicio. Un 17-0 de salida, tras ensayos de Lucas López y Ricardo Vaquera, más tres patadas a palos de Jeremías Salazar, colapsaban a un Palma al que le costó mucho meterse en el partido.
A la media hora, un ensayo de José Gil enchufaba a los verdiblancos al partido. Y, pese a los buenos minutos que protagonizó el quince visitante, la realidad es que cada transición de los taurinos desmontaba el planteamiento del Palma. De nuevo, un espléndido Lucas López y Felipe Nepote, más dos conversiones de Salazar, dejaban el partido casi imposible para el Palma (29-5).
Y, pese a que el ensayo, en el minuto dos de la reanudación, del canterano Ale Fluxà (más la conversión de Salazar) ponía el marcador en un duro 36-5, lejos de lanzar la toalla, el Palma buscó el ensayo y trató de arreglar en algo el tanteo. Obtuvo justo premio en los estertores del duelo con el ensayo de Guillermo Zapata, redondeando Tomás Tronca con su conversión el definitivo 36-12.
