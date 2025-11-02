El Son Cladera logra la primera victoria de la temporada

El Son Cladera TTC - Mallorca firmó una emocionante victoria, primera de la temporada, por 4-2 ante el UBU Téran Burgos, en una jornada intensa que mantuvo la emoción hasta el último punto.

El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Iberdrola Superdivisión femenina de tenis de mesa, comenzó con una auténtica batalla: Tetyana Bilenko se impuso por 3-2 a Anna Maria Erdelyi tras más de una hora de juego y con la regla de aceleración en marcha, adelantando al conjunto mallorquín.

En el segundo partido, Eugenia Sastre tuvo un inicio brillante y se colocó 2-0 arriba ante Takara Murakami, pero la jugadora del Burgos reaccionó con fuerza y acabó remontando para llevarse el duelo por 3-2, devolviendo la igualdad al marcador.

A continuación, Ayano Ugi mostró gran solidez y superó con autoridad a Dranca Codruta por 3-0, colocando nuevamente al Son Cladera en ventaja.

Sin embargo, Bilenko volvió a la mesa y amplió la diferencia con un claro 3-0 frente a Takara Murakami, situando el 3-1 para las mallorquinas.

El equipo burgalés recortó distancias cuando Anna Maria Erdelyi se impuso por 3-1 a Ayano Ugi, dejando todo abierto para el último punto.

En el cierre, Eugenia Sastre firmó una gran victoria por 3-1 ante Dranca Codruta, sellando el 4-2 final y dejando muy buenas sensaciones para el conjunto mallorquín, que se sitúa en media tabla tras cuatro jornadas (aunque ha jugado un partido menos).