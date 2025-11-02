Atletismo
Sergi Reurer y Gabriela Alemany, campeones de Baleares de media maratón
Es Raiguer de Inca masculino y S’Hostal Montuïri femenino ganan el Regional por equipos en la Mitja Marató de Menorca
Dentro de la Mitja Marató de Menorca se incluyó el Campeonato de Baleares, tanto en categoría individual como por equipos. Individualmente, los ganadores de la presente edición fueron el menorquín Sergi Reurer (Cecome Menorca) y la atleta de Andratx Gabriela Alemany (S’Hostal de Montuïri), que al mismo tiempo se proclamaron campeones autonómicos de Baleares de media maratón.
Por equipos, los campeones fueron Es Raiguer de Inca en hombres y S’Hostal Montuïri en mujeres, en una prueba en la que se clasificaron más de 400 atletas, bajo la organización del Cecome Menorca, dirigida por Manolo Muñoz.
En el análisis histórico de tiempos, cabe señalar que en 1995 los nueve primeros clasificados, encabezados por Toni Peña (1h03:00) y Jhony Ourigly como subcampeón (1h06:32), con el menorquín Ángel Vergara tercero (1h08:14), superaron la marca del campeón de este 2025.
Sergi Reurer venció con un tiempo de 1h10:41. El subcampeón fue el pobler Antoni Gran (Es Raiguer), con 1h12:29, y el binisalemer Pere Antoni Borrás (Es Raiguer) completó el podio masculino.
En mujeres, la andritxola Gabriela Alemany se hizo con el triunfo con un crono de 1h25:01. Su compañera de equipo María Florencia Cataldo (S’Hostal de Montuïri) finalizó segunda con 1h27:23, y Lidia Sánchez, también del mismo club, completó el podio con 1h30:27.
Autonómico por equipos
Por equipos, Es Raiguer (Antoni Gran, Pere Antoni Borrás y Francesc Obrador) fue el campeón absoluto masculino con un tiempo total de 3h42:46. El subcampeón fue el Amistat -formado por Jaume Garcías (1h13:21), José Luis Lobay (1h15:14) y Juan Carlos Mezquita (1h20:04)- con un tiempo acumulado de 3h49:05. Completó el podio Cecome Menorca, con un tiempo total de 4h14:39.
En mujeres, el equipo campeón fue S’Hostal de Montuïri, dirigido por Esteve Barceló, con Gabriela Alemany (1h25:01), Florencia Cataldo (1h27:23) y Lidia Sánchez (1h30:27), sumando un tiempo total de 4h22:49. El subcampeón fue el Total Team Manacor (Joana Maria Torrens, Marga Ballester y María Llull) con un tiempo de 5h20:49. Completó el podio el Amistat (Dina Coll, Carlota José Ygarza y Míriam Casas) con un tiempo total de 5h24:19.
