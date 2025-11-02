El Porreres logra su primera victoria con Jaume Mut

El Porreres ha dado una alegría a su afición al imponerse por 1-0 al Sant Andreu en la jornada 9 del Grupo 3 de Segunda RFEF, logrando así su segunda victoria de la temporada y la primera bajo las órdenes de Jaume Mut, que debutó la pasada semana con un empate en el campo del Valencia Mestalla (1-1).

El equipo mallorquín, que llegaba tras encadenar tres derrotas y un empate, necesitaba un triunfo para acercarse a los puestos de permanencia, y lo consiguió ante un Sant Andreu que es uno de los candidatos al play-off de ascenso.

El partido comenzó equilibrado, con llegadas para ambos conjuntos. Alexis avisó para los visitantes y Sastre respondió para los locales antes de la media hora. En el minuto 30, un centro raso terminó con el remate de Rodri, que puso el 1-0 y desató la alegría en el municipal de Porreres.

Antes del descanso, el Sant Andreu tuvo un par de oportunidades claras para empatar, pero el marcador no se movió. En la segunda mitad, el conjunto catalán dominó la posesión y dispuso de varias ocasiones, aunque el portero del Porreres, Víctor Méndez, estuvo muy acertado para mantener su portería a cero. Con esta victoria, el Porreres sigue en zona de descenso, pero ya tiene la salvación a solo un punto.

