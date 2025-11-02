Fútbol | Segunda RFEF
El Poblense gana al Barbastro y sigue intratable en casa
Aitor Pons marca el gol que da la quinta victoria al equipo mallorquín y le mantiene en la segunda plaza del grupo
J.P.
El Poblense continúa demostrando su solidez en el Grupo 3 de Segunda RFEF tras imponerse por 1-0 al Barbastro en la novena jornada de Liga. El equipo de Óscar Troya, que solo ha perdido un partido en lo que va de campeonato y acumula ya siete encuentros sin conocer la derrota, se mantiene firme en la segunda posición y prolonga su condición de invicto en el municipal de sa Pobla. Antes del inicio, los jugadores del Poblense salieron al campo con una pancarta de ánimo para su compañero Andrés García, lesionado en el anterior partido liguero, ante el Barça B.
El encuentro comenzó con equilibrio y pocas ocasiones claras, en un duelo donde ambos conjuntos priorizaron el orden defensivo. La primera gran oportunidad llegó en el minuto 19, cuando Nofre dispuso de un triple remate que rozó el gol. No obstante, el premio local no tardó en llegar: en el minuto 33, Aitor Pons aprovechó una buena acción ofensiva para firmar el 1-0 que acabaría siendo definitivo para sumar la quinta victoria liguera.
Tras el descanso, el conjunto mallorquín mantuvo la concentración y apenas permitió al Barbastro generar peligro, mostrando una madurez competitiva que refuerza su candidatura a los puestos altos de la tabla y que le certifican como uno de los equipos revelación del campeonato hasta la fecha.
(Habrá ampliación)
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- El azote de los carteristas de Alcúdia
- El coche implicado en el accidente mortal de Son Castelló había sido robado
- La banda de Milojevic vendió drogas por más de 25 millones en Mallorca, según los investigadores
- Joan Lladó, exlíder de ERC en Baleares, presidente de Som: «El más tonto de Mallorca puede ser hotelero, y yo soy la prueba»
- Taltavull tienta a la exconsellera Cirer con un cargo en el Obispado
- Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas