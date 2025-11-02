El Poblense gana al Barbastro y sigue intratable en casa

El Poblense continúa demostrando su solidez en el Grupo 3 de Segunda RFEF tras imponerse por 1-0 al Barbastro en la novena jornada de Liga. El equipo de Óscar Troya, que solo ha perdido un partido en lo que va de campeonato y acumula ya siete encuentros sin conocer la derrota, se mantiene firme en la segunda posición y prolonga su condición de invicto en el municipal de sa Pobla. Antes del inicio, los jugadores del Poblense salieron al campo con una pancarta de ánimo para su compañero Andrés García, lesionado en el anterior partido liguero, ante el Barça B.

El encuentro comenzó con equilibrio y pocas ocasiones claras, en un duelo donde ambos conjuntos priorizaron el orden defensivo. La primera gran oportunidad llegó en el minuto 19, cuando Nofre dispuso de un triple remate que rozó el gol. No obstante, el premio local no tardó en llegar: en el minuto 33, Aitor Pons aprovechó una buena acción ofensiva para firmar el 1-0 que acabaría siendo definitivo para sumar la quinta victoria liguera.

Tras el descanso, el conjunto mallorquín mantuvo la concentración y apenas permitió al Barbastro generar peligro, mostrando una madurez competitiva que refuerza su candidatura a los puestos altos de la tabla y que le certifican como uno de los equipos revelación del campeonato hasta la fecha.

(Habrá ampliación)