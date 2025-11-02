El inglés James Morrison gana el Rolex Grand Final en el Golf Alcanada

El británico James Morrison se hizo con la victoria el Rolex Grand Final en el Club de Golf Alcanada (Mallorca), con un total de -15 y tres golpes de ventaja sobre el italiano Stefano Mazzoli. Gracias a esta victoria, el inglés de 40 años sube 30 posiciones en el Road to Mallorca Rankings, finalizando la temporada en el puesto 6 y asegurando su plaza en el circuito global (DP World Tour) para 2026.

Morrison se convierte en el séptimo inglés que gana el Rolex Grand Final , sumándose a una lista que incluye a Marco Penge, Nathan Kimsey y Richard Bland, entre otros. Su hijo Finley, de 13 años, fue su caddie durante el torneo.

El sudafricano JC Ritchie hizo historia al ser el primer jugador de su país en coronarse como Número Uno del HotelPlanner Tour, tras finalizar séptimo en Mallorca. Su excelente temporada, con tres victorias en cinco torneos, le garantizó el ascenso automático al DP World Tour.

Golfista que ascienden al DP World Tour

Completaron el Top 5 del ranking:

2º David Law (Escocia)

3º Maximilian Steinlechner (Austria)

4º Renato Paratore (Italia)

5º Oihan Guillamoundeguy (Francia, 20 años)

Detrás de Morrison (6º) quedaron Fillipo Celli (7º), Stefano Mazzoli (8º), Daniel van Tonder (9º) y Sebastián García (10º).

También lograron el ascenso al DP World Tour jugadores como Euan Walker (14º) y Quim Vidal (15º), junto con otros como Hugo Townsend, Tobias Jonsson, Rocco Repetto Taylor, Clément Charmasson y Albin Bergström, quien aseguró el último puesto de promoción (20º) gracias a su tercer lugar compartido en la final.

El torneo marcó el cierre de la temporada del HotelPlanner Tour 2025 (European Tour), consolidando a Morrison y Ritchie como las figuras más destacadas del año.