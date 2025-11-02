Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Azulmarino sigue disparado en la Liga Femenina Challenge

Las mallorquinas suman su sexta victoria consecutiva al aplastar al Santfeliuenc en un partido que encarrilaron pronto (82-62)

El Azulmarino posa con la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Toni Torrens

Palma

El Azulmarino sigue a lo grande. El conjunto mallorquín consiguió ante el Santfeliuenc su sexta victoria consecutiva y alimenta sus ilusiones de ascenso directo (82-62). Al encuentro disputado en Son Moix acudió la presidenta del Govern, Marga Prohens, como muestra de apoyo al proyecto del club palmesano.

La pelota se alzaba para dar inicio a otra fiesta de puro baloncesto de la mano de Azulmarino. El conjunto balear ganó la primera posesión y tras ello, abrió el marcador velozmente. El primer cuarto estuvo marcado por las transiciones veloces y la buena presión del conjunto local que no dejaba actuar al Santfeliuenc. Gracias a los tapones de Mbulito y el acierto desde la zona de dos puntos, el primer capítulo del encuentro finalizó 25 - 10.

Los siguientes diez minutos quedaron firmados con nombre y apellido: Maria España Almendro. A pesar del inicio irregular de los dos conjuntos, la mallorquina, con sus tres triples anotados, aumentaba una distancia irrecuperable a favor de Azulmarino. Al igual que el asalto anterior, la férrea defensa local no permitió que el juego del rival fluyera y el parcial clausuró 18 - 10 (46-20).

Tras el descanso, los dos equipos volvieron a pista para firmar un tercer cuarto caótico. La gran actitud defensiva que caracteriza a Azulmarino se desvaneció. Las locales llegaban al igual que las visitantes, la única diferencia era el acierto de cara al aro. La explosividad de los dos conjuntos y la buena puntería no dieron descanso a un tablero que finalizó mostrando un parcial de 29 - 18. (72-38).

En la entrega final, el bloque dirigido por Alberto Antuña perdió el control del encuentro. El Santfeliuenc apretó en los momentos finales y las locales no fueron capaces de seguirles el ritmo. La poca efectividad en el tiro y el sentimiento de ser avasalladas por el rival, castigaron a un Azulmarino que hasta el momento dominaba. No obstante, el parcial final 10 - 24 no fue suficiente para arrebatarle a la escuadra balear la sexta victoria consecutiva.

Tras el encuentro, Antuña compartió sus sensaciones sobre el encuentro: “Hemos empezado muy bien, luego hemos hecho un buen trabajo, exceptuando el último cuarto”. El murciano le restó importancia al rendimiento del equipo en los minutos finales: “Nos hemos relajado, pero en esta liga lo que importa es seguir sumando”, concluyó antes de seguir pensando en el siguiente duelo ante el Bosonit Unibasket.

Ficha técnica

Azulmarino: A. Bulgak (5); A. Siciliano (5); C. Grande (); M. Aviñoa (1); I. Giménez (3); K. Rakovic (5); M. García (16); I. Mbulito (6); M. E. Almendro (22); G. Capel (12); J. Asinde (7); C. Estarellas (0).

Santfeliuenc: J. Nogués (14); X. Salzmann (0); C. Gil Abad (2); A. Jenner (2); M. Muñoz (0); L. Salmeron (14); Angelica Tibe (5); A. Coulibaly (5); E. Carlotta (10); Aicha Meite (4); Sira Parés (6).

Árbitros: Carlos Betanzos García y Juan Antonio Expósito Ruf.

Parciales: 25-10 / 18 - 10 / 29 - 18 / 10 - 24

