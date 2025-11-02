El Azulmarino sigue disparado en la Liga Femenina Challenge

El Azulmarino sigue a lo grande. El conjunto mallorquín consiguió ante el Santfeliuenc su sexta victoria consecutiva y alimenta sus ilusiones de ascenso directo (82-62). Al encuentro disputado en Son Moix acudió la presidenta del Govern, Marga Prohens, como muestra de apoyo al proyecto del club palmesano.

La pelota se alzaba para dar inicio a otra fiesta de puro baloncesto de la mano de Azulmarino. El conjunto balear ganó la primera posesión y tras ello, abrió el marcador velozmente. El primer cuarto estuvo marcado por las transiciones veloces y la buena presión del conjunto local que no dejaba actuar al Santfeliuenc. Gracias a los tapones de Mbulito y el acierto desde la zona de dos puntos, el primer capítulo del encuentro finalizó 25 - 10.

Los siguientes diez minutos quedaron firmados con nombre y apellido: Maria España Almendro. A pesar del inicio irregular de los dos conjuntos, la mallorquina, con sus tres triples anotados, aumentaba una distancia irrecuperable a favor de Azulmarino. Al igual que el asalto anterior, la férrea defensa local no permitió que el juego del rival fluyera y el parcial clausuró 18 - 10 (46-20).

Tras el descanso, los dos equipos volvieron a pista para firmar un tercer cuarto caótico. La gran actitud defensiva que caracteriza a Azulmarino se desvaneció. Las locales llegaban al igual que las visitantes, la única diferencia era el acierto de cara al aro. La explosividad de los dos conjuntos y la buena puntería no dieron descanso a un tablero que finalizó mostrando un parcial de 29 - 18. (72-38).

En la entrega final, el bloque dirigido por Alberto Antuña perdió el control del encuentro. El Santfeliuenc apretó en los momentos finales y las locales no fueron capaces de seguirles el ritmo. La poca efectividad en el tiro y el sentimiento de ser avasalladas por el rival, castigaron a un Azulmarino que hasta el momento dominaba. No obstante, el parcial final 10 - 24 no fue suficiente para arrebatarle a la escuadra balear la sexta victoria consecutiva.

Tras el encuentro, Antuña compartió sus sensaciones sobre el encuentro: “Hemos empezado muy bien, luego hemos hecho un buen trabajo, exceptuando el último cuarto”. El murciano le restó importancia al rendimiento del equipo en los minutos finales: “Nos hemos relajado, pero en esta liga lo que importa es seguir sumando”, concluyó antes de seguir pensando en el siguiente duelo ante el Bosonit Unibasket.

Ficha técnica

Azulmarino: A. Bulgak (5); A. Siciliano (5); C. Grande (); M. Aviñoa (1); I. Giménez (3); K. Rakovic (5); M. García (16); I. Mbulito (6); M. E. Almendro (22); G. Capel (12); J. Asinde (7); C. Estarellas (0).

Santfeliuenc: J. Nogués (14); X. Salzmann (0); C. Gil Abad (2); A. Jenner (2); M. Muñoz (0); L. Salmeron (14); Angelica Tibe (5); A. Coulibaly (5); E. Carlotta (10); Aicha Meite (4); Sira Parés (6).

Árbitros: Carlos Betanzos García y Juan Antonio Expósito Ruf.

Parciales: 25-10 / 18 - 10 / 29 - 18 / 10 - 24