El Atlético Baleares descarrila en Reus tras una expulsión temprana

El Atlético Baleares sufrió un duro golpe en su visita al Reus Reddis, cayendo por 4-0 en la jornada 9 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El equipo dirigido por Luis Blanco, que llegaba tras encadenar tres partidos sin ganar en Liga (una derrota en Andratx y dos empates en casa ante Alcoyano y Espanyol B), se vio condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Jaume Pol en el minuto 5, tras una acción bastante rigurosa

La roja marcó el partido, ya que obligó al Baleares a remar contracorriente desde el inicio, pero también lo hizo la falta de acierto de cara a portería, que impidió a los mallorquines aprovechar las oportunidades generadas pese a estar en inferioridad.

El Reus Reddis supo aprovechar su superioridad numérica y encontró el premio con el 1-0: Xavi Jaime adelantó a los locales en el minuto 22 tras un centro posterior a una posible falta sobre Ramis. Pese a la desventaja, el Atlético Baleares no bajó los brazos y generó ocasiones claras: un potente disparo de Ramis y otro intento de Moha estuvieron cerca de ser gol, pero faltó acierto.

En la segunda mitad, Luis Blanco mantuvo el mismo once, buscando recortar diferencias, pero de nuevo la falta de precisión frente a portería castigó a los visitantes. Xavi Jaime marcó el 2-0 en el minuto 54 con una falta rasa. Minutos después, Florin Andone, que había entrado por Tovar, tuvo un mano a mano que se marchó desviado y evitó que los blanquiazules recortaran la desventaja. Vaz (m.80) y Serrano (m.90) cerraron la goleada (4-0 final).

Con esta tercera derrota de la temporada, el equipo sigue en la zona de play-off, aunque deberá mejorar urgentemente si no quiere descolgarse tras encadenar cuatro partidos sin victoria. Una mala dinámica en Liga que contrasta con su resultado en la Copa del Rey, tras ganar esta semana al Nàstic de Primera RFEF y clasificarse para una segunda ronda en la que se enfrentará a un equipo de Primera División.

(Habrá ampliación)