Fútbol | Segunda RFEF
El Andratx cae en Terrassa y sigue sin puntuar como visitante
El mallorquín Isma Estévez, ex jugador de los 'gallos', logra el definitivo 2-1 y deja en estéril el 0-1 de Gálvez
Lluís Gómez
El Andratx no pudo romper su mala racha a domicilio y cayó por 2-1 ante el Terrassa en la jornada 9 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto dirigido por José Contreras, que llegaba al encuentro con cuatro victorias y cuatro derrotas, sigue sin puntuar fuera de casa pese a firmar un buen inicio de partido.
El conjunto mallorquín se adelantó en el marcador gracias al tanto de Gálvez en el minuto 14, que culminó una buena acción ofensiva de los visitantes. Sin embargo, el Terrassa reaccionó con peligro: primero avisó Aythami en el minuto 29 y luego el defensa mallorquín Isma, en el 32, obligó al portero del Andratx a intervenir. Finalmente, el dominio local tuvo recompensa y Ruymán igualó el marcador en el minuto 37, dejando el partido empatado al descanso.
El mallorquín Isma, verdugo
Tras la reanudación, el Terrassa mantuvo la iniciativa y logró voltear el resultado con el 2-1, obra de Isma (exjugador del Andratx), en el minuto 53. A partir de ahí, el equipo catalán buscó controlar el juego, mientras que el once mallorquín apretó en los últimos minutos en busca del empate, aunque sin éxito.
Con esta derrota, el Andratx se mantiene en la octava plaza de la clasificación y continúa sin sumar puntos lejos de su estadio.
Ficha técnica
2 - Terrassa: Marcos; Mario, Álvaro Martín, Schouten, Isma; Castañeda (Joaco, m.73), Barrero, Ruymán, Joel (Beamonte, m.89); Aythami (Van den Heerik, m.59) y Sleegers.
1 - Andratx: Elías Ramírez; Gabi (Lázaro, m.80), Luis Navarro, Carlos Sánchez, Nicoli; Bauzá, Marckus (Javi Sánchez, m.68); Meca (Valverde, m.68), Llabrés, Jaume Pascual y Gálvez (Hermelo, m.68).
Goles: 0-1, m.14: Gálvez. 1-1, m.37: Ruymán. 2-1, m.53: Isma.
Árbitro: Carlos Albadalejo (C. Valenciano)
T. Amarillas: a Schouten, Gálvez, Marckus, Joel, Joacoy Jaume Pascual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- El azote de los carteristas de Alcúdia
- El coche implicado en el accidente mortal de Son Castelló había sido robado
- La banda de Milojevic vendió drogas por más de 25 millones en Mallorca, según los investigadores
- Joan Lladó, exlíder de ERC en Baleares, presidente de Som: «El más tonto de Mallorca puede ser hotelero, y yo soy la prueba»
- Taltavull tienta a la exconsellera Cirer con un cargo en el Obispado
- Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas