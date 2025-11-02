El Andratx cae en Terrassa y sigue sin puntuar como visitante

El Andratx no pudo romper su mala racha a domicilio y cayó por 2-1 ante el Terrassa en la jornada 9 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El conjunto dirigido por José Contreras, que llegaba al encuentro con cuatro victorias y cuatro derrotas, sigue sin puntuar fuera de casa pese a firmar un buen inicio de partido.

El conjunto mallorquín se adelantó en el marcador gracias al tanto de Gálvez en el minuto 14, que culminó una buena acción ofensiva de los visitantes. Sin embargo, el Terrassa reaccionó con peligro: primero avisó Aythami en el minuto 29 y luego el defensa mallorquín Isma, en el 32, obligó al portero del Andratx a intervenir. Finalmente, el dominio local tuvo recompensa y Ruymán igualó el marcador en el minuto 37, dejando el partido empatado al descanso.

El mallorquín Isma, verdugo

Tras la reanudación, el Terrassa mantuvo la iniciativa y logró voltear el resultado con el 2-1, obra de Isma (exjugador del Andratx), en el minuto 53. A partir de ahí, el equipo catalán buscó controlar el juego, mientras que el once mallorquín apretó en los últimos minutos en busca del empate, aunque sin éxito.

Con esta derrota, el Andratx se mantiene en la octava plaza de la clasificación y continúa sin sumar puntos lejos de su estadio.