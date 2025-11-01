Trabajada victoria del ConectaBalear Manacor ante el Cisneros

El ConectaBalear Manacor consiguió este sábado una importante victoria por 3-1 frente al Cisneros en el pabellón del polideportivo Miquel Angel Nadal, en un partido muy disputado con el que se estrenaba ante su afición esta temporada. El equipo dirigido por Alexis González mostró carácter y solidez para sumar su segunda victoria en la Superliga masculina de voleibol.

El Cisneros comenzó el partido con fuerza, apoyándose en un bloqueo muy eficaz que le permitió llevarse el primer set por 23-25. Sin embargo, el ConectaBalear Manacor reaccionó en el segundo parcial gracias al acierto de Romaní, que lideró la ofensiva local en el inicio del encuentro. Con un saque potente y una defensa sólida, los mallorquines se impusieron por 25-19.

El tercer set mantuvo la igualdad hasta el 13-10, momento en el que el Manacor incrementó la intensidad en ataque y consolidó su ventaja, cerrando el set por 25-20. En el cuarto parcial, el partido continuó muy equilibrado, pero el bloqueo manacorí resultó decisivo para sellar la victoria con un 26-24.

Nieves, con 26 puntos, acabó siendo el principal referente ofensivo del equipo de Alexis González, bien secundado por Linares y Díaz (ambos con 14 puntos).

El próximo partido del ConectaBalear Manacor será el sábado 8 de noviembre, cuando visitará la pista del Club Voleibol Melilla. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 en el Pabellón J. Imbroda.