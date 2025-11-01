El Toro recibe al Palma Rugby Unión en un histórico derbi balear

El rugby balear está de fiesta. El enfrentamiento que dirimirán este sábado El Toro RC y el Palma Rugby Unión en Son Caliu no solo tiene su importancia a nivel clasificatorio –ambos quinces suman un triunfo en su casillero–, sino que además es histórico, porque nunca dos equipos de Mallorca habían jugado entre ellos en División de Honor B. De esta forma, lo que se pueda vivir en las instalaciones deportivas calvianeras a partir de las 18:30 horas formará parte de la historia del rugby balear.

Precedentes, pero en Primera

Tras muchos años en que ambos no coincidían en categoría nacional, los equipos de El Toro y Ponent –ahora con la denominación de Palma Rugby Unión– volverán a verse las caras.

El último precedente fue en la temporada 2011-12, con triunfo por aplastamiento de los verdiblancos por 3 a 85. Fue un 18 de diciembre de 2011. Eran otros tiempos. Los calvianers, sufriendo horrores para lograr la permanencia, y el Ponent, recién descendido de División de Honor B, lideraba la clasificación del Grupo C de Primera Nacional. Catorce años después se vuelven a ver las caras en categoría FER, por lo que se espera un derbi apasionante y que atraerá a un gran número de seguidores a Son Caliu.

Una fiesta… con puntos en juego

Lo que se pretende –dejando a un lado el aspecto competitivo– es que el evento sea toda una fiesta del deporte del balón ovalado. Con todo, los puntos en juego son vitales. Y es que a nadie se le escapa que el objetivo de esta temporada para ambos es la permanencia en una categoría tan exigente como es la DHB.

Gastón Battaglia, técnico de El Toro, tiene claro que “el partido va a ser punto a punto. Jugando como locales, creo que podemos hacer sentir la presión y que sea un lindo espectáculo”.

Por su parte, el segundo del Palma Unión, Pedro Amieva, reconoce que “nuestros jugadores están más que motivados para este partido. Un derbi lo quiere jugar cualquiera y será un partido bonito de ver y también de disputar”.

En dinámicas diferentes

Ambos equipos vienen en dinámicas diferentes. Los locales vienen de caer de forma dolorosa en la Foixarda frente al BUC, mientras que Palma estrenó frente al Sitges su casillero de triunfos como equipo en DHB. Un hecho que, sin duda, le dará más seguridad al juego de los verdiblancos. “Para el sábado esperamos seguir con la intensidad en defensa del primer tiempo ante el Sitges y volver a hacernos fuertes desde las formaciones fijas, que era algo que nos caracterizaba la temporada pasada”, apunta Amieva.

Por su parte, el técnico calvianer apuesta por la visión a medio plazo: “Que sigamos desarrollando nuestro juego, afianzando movimientos, seguir sólidos en defensa y, para este partido, la motivación es máxima. Hay una rivalidad entre ambos desde siempre, aunque yo me enfoque más en la parte del juego”.