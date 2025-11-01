Pilotades | Balears sub-16 gana 1-0 a Castilla La Mancha y la sub-14 pierde 0-2

Sabor agridulce del debut de las selecciones de Balears masculinas de fútbol sub-16 y 14 en el Campeonato de España de combinados territoriales, que comenzó ayer en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La sub-16 venció a Castilla La Mancha por 1-0 gracias a un gol de Jonatan Triay, jugador del Atlético Baleares. Por su parte, la sub-14 no pudo con los anfitriones y cayeron por 0-2. Ambos combinados tienen hoy descanso y mañana se medirán a Cantabria.

El líder mide el potencial del Llosetense

Novena jornada en la Tercera balear: este sábado, Llosetense-Peña (16:00 horas) y Alcúdia-Son Cladera (17:00); y el domingo, Constància-Mercadal (11:30), Mallorca B-Santanyí (12:00), Formentera-Rotlet (12:45), Inter Ibiza-Portmany (17:00), Cardassar-Felanitx (17:00), Manacor-Binissalem (17:00) y Platges-Collerense (18:00).

Derbi palmesano en el campo de sa Indioteria

Octava jornada en la División de Honor Mallorca: este sábado, Sineu-Alaró (18:00), Santa Catalina-Son Verí (18:30), La Victoria-Atlético Rafal (19:15) y Platges B-Sóller (19:30); y el domingo, Ferriolense-Andratx B (17:00), Esporles-Pòrtol (17:00), Arenal-Sant Jordi (17:30), Campos-Inter Manacor (18:00) y Alcúdia B-Serverense (19:30).

El Petra visita el campo de La Unión

También octava en Preferente: este sábadp, La Unión-Petra (17:30), Son Sardina-Espanya (18:00), Pla na Tesa-Can Picafort (18:30), Algaida-Santa Maria (18:30) y Calvià-s’Horta (19:15); y el domingo, Murense-Cade (17:00), Xilvar-Montuïri (17:00) y Collerense B-Pollença (17:00).

Fútbol de lujo en Son bibiloni

División de Honor juvenil disputa la séptima jornada: este sábado, Nàstic Tarragona-Constància (16:00), Mallorca-Barcelona (16:00) y San Francisco-Espanyol (17:30).

Txema Expósito regresa a Son Malferit

El Balears femenino vuelve a la competición al recibir este domingo, a las 13:00, al Elche que entrena Txema Expósito, extécnico del conjunto blanquiazul.

Vuelve la Tercera División femenina

También retorna la Liga en la Tercera femenina: este sábado, Manacor-Collerense (18:00); y el domingo, Algaida-Ciutadella (11:00), Independiente-Son Sardina (12:00), Balears-Sant Lluís (15:00) y Constànica-Mallorca Internacional (18:00).