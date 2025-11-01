El Palma Futsal sigue hambriento en la Champions

El Illes Balears Palma Futsal sigue soñando en grande. Los mallorquines pasaron a los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League como primeros de grupo al destrozar al millonario Semey de Kazajistán en un encuentro que encarriló gracias a una soberbia primera parte. El triplete de Alisson, el doblete de Rivillos y los goles de Machado y Lin divirtieron de lo lindo a un entregado Son Moix (7-4).

Después de tres derrotas en los últimos cuatro partidos en la Liga, los verde pistacho necesitaban demostrarse a sí mismos que están para competir contra cualquiera al máximo nivel en un camino que debe seguir en la inminente Copa Intercontinental del viernes ante el Peñarol uruguayo.

Además, su histórico idilio con la Champions, con tres títulos incluidos, se mantiene al sumar 27 encuentros sin perder en Europa, un registro que nadie ha logrado jamás ni en el fútbol ni en el fútbol sala. Los mejores minutos de la temporada de los locales llegaron en la primera parte.

Por fin fue un equipo reconocible, con cara y ojos, y sobre todo con hambre. Los verde pistacho tuvieron el acierto que se les negaba en este inicio de curso ante un adversario de postín. El abultado 6-2 no es ninguna exageración y evidencia lo que sucedió en la pista en los primeros veinte minutos. En el primer minuto Machado ya había anotado el primero tras una asistencia de Fabihno. Pero es que Rivillos marcó el segundo en el cuarto y dejó claro que este Palma quería gustar a los 3.400 espectadores que acudieron al Palau y, por supuesto, gustarse a sí mismos. Necesitaba este tipo de autoestima, sobre todo para demostrarse que podía hacerlo mejor que hasta ahora en la Liga.

El Semey ni se había enterado y ya estaba 2-0 en el electrónico, y Ernesto estuvo a punto de hacer el tercero, pero el balón se fue directo al palo. Los kazajos apenas encontraban espacios pero tenían calidad para fabricárselos. Luan repelió un buen tiro de Abdumanapuly, pero no pudo hacer nada para evitar el 2-1. Marcelo, ex de los isleños, recogió un rechace y marcó con un buen punterón.

Machado celebra el primer gol del partido. / Palma Futsal

Lo bueno es que eso no afectó a los de Ciutat, que en las acciones siguientes estrellaron la pelota en el poste con una falta de Fabinho y después Alisson, muy activo, se aprovechó de un tiro del propio Fabinho para instalar el 3-1. Pero como siempre toca sufrir en este deporte, Bruno Gomes, cedido en el Semey, cumplió con la ley del ex y también anotó metiendo la zapatilla en un tiro de fata.

El 3-2 no reflejaba en absoluto lo que había sucedido en el 40x20, por lo que el Palma Futsal decidió apretar el acelerador. Lin, con un buen tiro, se reivindicó con un gran gol, pero el que maravilló fue el tanto de Alisson, con una gran acción personal para marcar el 5-2. Los baleares ponían tierra de por medio de una vez y deleitaban a un Son Moix maravillado ante lo que estaba presenciando en directo. Alisson, otra vez, y antes del descanso, puso el 6-2.

Charuto conduce el balón ante la presión de Marcelo. / Palma Futsal

La reanudación fue de locura. A los catorce segundos Ernesto chutó al palo y en la jugada siguiente Marcelo recortó distancias (6-3). No había tiempo para especular. Higuita, uno de los mejores porteros del mundo y que arrastra molestias, entró en la pista para ayudar al Semey, que debía intentarlo.

Los visitantes dieron un paso hacia adelante y Luan ya se vio obligado a lucirse con disparos de Marcelo, Abdumanapuly y Pedrinho. Los de Vadillo no necesitaban alterarse porque el marcador estaba a su favor y la ansiedad estaba en el otro bando. Lo bueno es que Rivillos sorprendió a Higuita con un tiro de falta que instaló el inesperado 7-3. Bruno anotó el 7-4, pero ya daba igual. El tricampeón de Europa todavía quiere más.

Ficha técnica

PALMA FUTSAL: Luan Müller, Lin, Machado, Rivillos y Fabinho. También jugaron Charuto, Deivao, Alisson, Lucao,

SEMEY: Kniess, Dedezinho, Yesenamanov, Candido y Turegazin. También jugaron Knaub, Daribay, Higuita, Bruno Gomes, Abdumanapuly, Pedrinho, Rodriguinho, Marcelo y Gereykhanov.

GOLES: 1-0: Machado (min.1);2-0: Rivillos (min.4): 2-1: Marcelo (min.11);3-1: Alisson (min.11);3-2: Bruno Gomes (min.12); 4-2: Lin (min.12);5-2: Alisson (min.17); 6-2: Alisson (min. 19);6-3: Marcelo (min.21); 7-3:Rivillos (min.30);7-4:Bruno Gomes (min.34)

ÁRBITRO: Denys Kutsyi (Ucrania) e Ivan Ivanov (Bulgaria).

T. AMARILLAS:Fabinho (min.23); Candido (min.34)