El inglés Morrison llega líder a la última jornada del Rolex Grand Final en Alcanada

El golfista inglés James Morrison lidera el Rolex Grand Final en Mallorca con una ventaja de tres golpes tras firmar una brillante ronda de 65 golpes (-7) en el Club de Golf Alcanada. Con un total de -13, el dos veces campeón del DP World Tour se acerca a un regreso de ensueño al circuito, acompañado por su hijo Finley, de 13 años, que actúa como su caddie.

El inglés, con más de 400 participaciones en el DP World Tour, afirmó sentirse tranquilo y confiado gracias a su experiencia: “He estado aquí antes, sé lo que se necesita para ganar”. "El putt es mi punto fuerte, así que si puedo apoyarme en mi juego corto mañana, debería irme bien", señaló Morrison, que añadió: "Tengo que recordarme que soy el jugador con experiencia aquí y que ya lo he hecho antes. Tengo que seguir con esa mentalidad".

Puede acabar octavo el circuito

Morrison, de 40 años, podría ascender al octavo puesto del Road to Mallorca Rankings y asegurar su tarjeta para la temporada 2026 si mantiene el liderato en la jornada final. De lograr la victoria, se convertiría en el séptimo británico en conquistar el Rolex Grand Final.

Los escoceses Euan Walker y el sudafricano Daniel van Tonder le siguen a tres golpes. El inglés Joshua Berry y el italiano Stefano Mazzoli comparten la cuarta posición con nueve bajo par, mientras que el francés Félix Mory, el sueco Albin Bergstrom y JC Ritchie se sitúan un golpe detrás, en sexta posición. Ritchie está en disposición de terminar la temporada como HotelPlanner Tour Number One y se convertiría en el primer jugador sudafricano en ganar el ranking.