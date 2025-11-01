Hannes Namberger e Isla Smith reinan en la Mallorca by UTMB

El alemán Hannes Namberger se ha adjudicado este sábado la prueba reina de la Mallorca by UTMB, que arrancó en la noche de este viernes (22:00 horas) en Cala Estellencs. El germano ha empleado un tiempo de 13 horas, 37 minutos y 31 segundos en completar los 138 km del recorrido (con un desnivel positivo de 5.350 m) tras ir casi siempre en puestos de podio.

En la categoría femenina, la ganadora ha sido la neozelandesa Isla Smith, corredora que reside en Mallorca desde hace cuatro años y que ha firmado un crono de 18h.12:55. A media tarde del sábado era la primera mujer en cruzar la meta en el Port de Sóller. La organización había previsto un tiempo máximo de carrera de 30h.30:00 para completar esta distancia.

En categoría masculina, el podio lo han completado los franceses Théo Detienne (13h.57:13) y Nicolas Gourdon (14h.38:23). El mallorquín Toni Melis ha sido el primer corredor local clasificado, en la décima plaza de la general (17h.57:32).

La francesa Julie Marini (19h.13:34) ha sido segunda (25ª de la general) y la británica Charlotte Fisher (19h.43:39), tercera (36ª).

Las tres primeras clasificadas en la carrera ETM de la Mallorca by UTMB / @mallorcabyutmb

Este sábado, el día fuerte

Este sábado es el día fuerte de la Mallorca by UTMB, ya que además de finalizar la SDT, también se disputaban la CPS y la ETM.

La CPS (Camins de Pedra Seca) comenzó a las 06:00 horas, también con salida en Cala Estellencs y meta en el Port de Sóller (tiempo máximo de 21h.30:00). El recorrido, que sigue los antiguos caminos empedrados del GR-221, era de 104 km (3.740 m+), y el primero en cruzar la meta ha sido el italiano Tobias Geiser (09h.37:31). Le han acompañado en el podio el francés Goutier Bonnecarrere (09h.51:12) y el austríaco Andreas Rieder (10h.11:49).

El primer español ha sido el binissalemer José Luis García Pujadas, séptimo de la general (11h.07:28) y cuarto de su categoría. Joan Gomila (12h.18:28) ha sido decimonoveno (17º hombre y quinto de su categoría (35-39).

En féminas, triunfo de la alemana Sonja Kinna (11h.58:35), que fue decimotercera en la meta, con segunda plaza para la española Ana Cervan (12h.18:22, decimoctava) y tercer puesto de la británica Julia Davis (12h.23:58, 22 de la general).

Els Tres Mils (ETM) arrancó a las 08:00 horas en Selva, con meta también en el Port de Sóller y 56 km de recorrido (2.450 m+). El vencedor ha sido el español Marcos Ramos (05h.04:55), por delante del francés Thomas Butez (05h.14:51) y del también español Mario Olmedo (05h.17:05).

En féminas ha vencido la austríaca Isabell Speer (06h.02:57, undécima de la general), siendo segunda la francesa Candice Fertin-Baccon (06h.06:17, duodécima) y tercera la sueca Emelie Forsberg (06h.11:49, decimosexta). La mallorquina Bel Calero ha sido quinta (06h.33:50, 28 de la general), segunda su categoría (35-39).

Los tres primeros en la prueba ETM masculina de la Malorca by UTMB / @mallorcabyutmb

La CDA cierra este domingo la Mallorca by UTMB

La Mallorca by UTMB echa el cierre este domingo con la Camins de s’Arxiduc (CDA), de 26 km y 1.000 metros de desnivel, con salida a las 09:00 horas en Valldemossa y llegada en el Port de Sóller (se da un tiempo máximo de 5 horas para completar el recorrido).