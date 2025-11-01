La Cobra Race Ciutat de Palma reunirá a más de 1.500 atletas

La Cobra Race Ciutat de Palma llega con fuerza a Mallorca y lo hace batiendo récords de participación: más de 1.500 atletas ya se han inscrito para el gran encuentro deportivo que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en el Campus Esport de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Tras el éxito de la pasada edición en Ibiza, que reunió a más de 500 participantes y dejó un gran ambiente deportivo y festivo, la organización —a cargo de la Asociación para el Fomento del Deporte Funcional en Baleares— da un paso más con esta cita en Palma, consolidando la COBRA RACE como el evento de referencia del deporte funcional en las Islas.

La Cobra Race es un encuentro híbrido de fuerza y resistencia en el que los atletas pueden competir de forma individual o en pareja, enfrentándose a diferentes workouts que combinan pruebas de potencia, agilidad y control físico. El formato está diseñado para poner a prueba tanto la capacidad física como la mental de los participantes, en un entorno de superación y espíritu deportivo.

El evento cuenta con el patrocinio de Illes Balears Sostenibles, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, el Ajuntament de Palma y el Institut Municipal de l’Esport (IME), además del apoyo de empresas y marcas comprometidas con la promoción del deporte y los hábitos saludables como Tesla, El Corte Inglés, Powerade, Fibwi, Tribe, BG Hotels, Obramat, Tot Audiovisual, Es Garrover Mallorca, Benviro y Quiromassatgista Xisco Rafel.

Uno de los aspectos más destacados de la prueba será su ambiente vibrante y abierto a todo el público. Los acompañantes de los atletas tendrán acceso gratuito para disfrutar y animar durante toda la jornada, con zonas habilitadas junto a las estaciones de competición.

La experiencia se completará con una zona gastronómica de primer nivel, con food trucks de Doze Burger y La Oliva, entre otras opciones, además de espacios de descanso y recuperación para atletas y público.

La COBRA RACE Ciutat de Palma es mucho más que una competición: es una celebración del deporte funcional, un punto de encuentro entre atletas, marcas y público que comparte una misma pasión por la actividad física, el esfuerzo y la vida saludable.