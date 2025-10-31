Partido único entre los jugadores del Mallorca y del Fibwi Mallorca

Los jugadores del Mallorca y el Fibwi Mallorca protagonizarán un partido único en el Palau d'Esports de Son Moix el 11 de noviembre a las 18:30 horas. El evento se llama 'El IME Ajuntament de Palma cerca al Gegant de Son Moix' y se juntarán el fútbol sala y el baloncesto.

En un acto que promete ser memorable, los deportistas de ambos equipos disputarán un encuentro en el que en la primera parte jugarán a fútbol sala y en la segunda, a baloncesto. La gracia estará en ver las habilidades de los pupilos de Pablo Cano con el balón entre los pies en el primer tiempo y en la segunda, la capacidad de los bermellones con el balón entre las manos. Entre los jugadores del Mallorca que aparecen en el cartel promocional están Martin Valjent, Antonio Raíllo y Sergi Darder.

El evento nace del deseo de ambos clubes, en colaboración con el IME-Ajuntament de Palma, de seguir trasladando los valores del deporte a la sociedad y de unir a las aficiones de dos disciplinas deportivas que cuentan con un importante seguimiento en Baleares. La entrada será gratuita hasta completar el aforo del Palau d'Esports de Son Moix, buscando así que se pueda conseguir el contar con la mayor presencia de público posible y vivir un evento que también nace con el deseo de convertirse en una cita de referencia para Palma y en una cita ineludible para los amantes del deporte.

El acto será retransmitido por Fibwi TV en directo y en los próximos días se irán llevando a cabo diversos actos previos al encuentro.