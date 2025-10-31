El Palmer Basket Mallorca busca en Zamora su primera victoria de la temporada

El Palmer Basket Mallorca Palma se desplaza a suelo castellanoleonés para enfrentarse al CB Zamora, este sábado a las 17:30 horas, en busca de su primera victoria en Primera FEB esta temporada. El bloque liderado por Marco Justo afronta el duelo con ilusión y confianza.

El cuadro mallorquín tratará de ofrecer la versión mostrada en el feudo del Gipuzkoa Basket en la Copa de España, donde mostró un gran nivel de juego. En ese encuentro, el conjunto isleño demostró que tienen las capacidades necesarias para medirse a cualquier rival. La única baja para este encuentro será la del capitán Joan Feliu, debido a una lesión.

El CB Zamora es conocido por su potencia ofensiva. El equipo dirigido por Saulo Hernández se caracteriza por su versatilidad a la hora de atacar, y actualmente ocupa la cuarta posición en la clasificación de los equipos que más puntos anotan en la competición, con un promedio de casi 90 puntos por partido.

En cuanto a su efectividad, los zamoranos destacan en varias estadísticas. Son segundos en tiros de campo, con una efectividad del 50,9%, y primeros en triples, con un impresionante 42,5% de acierto. Además, en la defensa, son uno de los mejores equipos en cuanto a tapones, ocupando la segunda posición con 3,2 por partido.

Marco Justo

El entrenador del Palmer Basket, Marco Justo, habló sobre el partido ante los medios, destacando la calidad del rival: “Es un equipo muy bueno. Todos los partidos nos exigirán lo mejor de nosotros y Zamora no será una excepción”. Justo también señaló las amenazas de los jugadores exteriores del CB Zamora, como Rogers, Roberts y Peris, quienes pueden anotar en cualquier momento del juego. Además, elogió el potencial de los interiores del equipo zamorano.