El Palma Futsal se juega el liderato del grupo

El Illes Balears Palma Futsal disputa este sábado el último partido de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League ante el FC Semey (19:30 horas / Streaming IB3), en un duelo decisivo que puede determinar el orden final del grupo y, con ello, los cruces en la siguiente fase del torneo. El conjunto balear tiene la clasificación a octavos en la mano y le bastaría con un empate para sellar el primer puesto, pero nadie en el vestuario quiere salir a especular.

Una derrota podría provocar un triple empate a seis puntos con Etoile Lavalloise y FC Semey, en caso de que los franceses ganen su partido. En ese escenario, habría que recurrir a los criterios de desempate establecidos por UEFA entre los implicados. Por eso, el equipo de Antonio Vadillo afronta el encuentro con la mentalidad puesta en sumar los tres puntos y asegurarse la primera posición de grupo.

Tras una semana cargada de emociones en Son Moix, con dos victorias sufridas ante Etoile Lavalloise y FK Chrudim, el cuadro balear ha aprovechado la jornada del viernes para descansar en el Hotel Aubamar y recargar energías. A excepción de Piqueras, que sigue recuperándose, Vadillo contará con toda la plantilla disponible para el choque decisivo.

Enfrente estará el FC Semey, un equipo diseñado para pelear por todo en Europa y uno de los candidatos a alcanzar la Final Four. Los kazajos llegan heridos tras dejar escapar el partido del jueves, en el que cayeron ante el conjunto francés pese a ir ganando 3-0 al descanso. Saben que necesitan la victoria para aspirar a estar en el bombo 1 del sorteo de octavos, lo que les daría un cruce teóricamente más favorable.

El Palma Futsal, que encadena ya 26 partidos sin perder en competición europea, confía en rubricar el paso adelante demostrado en defensa en los dos primeros partidos y mejorar su eficacia de cara a puerta para cerrar esta Main Round con pleno de victorias y la moral al alza.