La guía completa de Mallorca by UTMB 2025: horarios, distancias y recorridos

La cuenta atrás ha comenzado. La Mallorca by UTMB 2025 convierte la Serra de Tramuntana en un foco de interés para los amantes del trail desde hoy hasta el domingo, con cuatro recorridos adaptados a todos los niveles y un ambiente único entre el mar y la montaña.

El evento, que reunirá a 2.400 corredores de 70 nacionalidades, contará con cuatro pruebas: Serra de Tramuntana (SDT), Camins de Pedra Seca (CPS), Els Tres Mils (ETM) y Camins de s’Arxiduc (CDA).

Todas comparten un destino común —el Port de Sóller—, pero cada una tiene su propia historia y desafío.

Serra de Tramuntana (SDT – 138 km / +5.350 m)

Salida: Viernes 31 de octubre, 22:00 h, desde Cala Estellencs .

Viernes 31 de octubre, 22:00 h, desde . Llegada: Port de Sóller (tiempo máximo de carrera 30:30 h).

Port de Sóller (tiempo máximo de carrera 30:30 h). Previsión primer corredor: sábado 1 de noviembre, 13:00 h .

sábado 1 de noviembre, . La prueba reina de Mallorca by UTMB atraviesa toda la Tramuntana de noche y día, con un desnivel brutal de más de 5.000 metros y vistas espectaculares al Mediterráneo.

Camins de Pedra Seca (CPS – 104 km / +3.740 m)

Salida: Sábado 1 de noviembre, 06:00 h, desde Cala Estellencs .

Sábado 1 de noviembre, 06:00 h, desde . Llegada: Port de Sóller (tiempo máximo 21:30 h).

Port de Sóller (tiempo máximo 21:30 h). Previsión primer corredor: sábado, 08:45 h .

sábado, . El recorrido sigue los antiguos caminos empedrados del GR-221, con pasos por pueblos emblemáticos y tramos técnicos entre bosques y acantilados.

Els Tres Mils (ETM – 56 km / +2.450 m)

Salida: Sábado 1 de noviembre, 08:00 h, desde Selva .

Sábado 1 de noviembre, 08:00 h, desde . Llegada: Port de Sóller (tiempo máximo 12:00 h).

Port de Sóller (tiempo máximo 12:00 h). Previsión primer corredor: 12:00 h.

12:00 h. Con un perfil más rápido, esta distancia intermedia atraviesa el corazón de la Tramuntana y es ideal para quienes buscan un trail exigente sin entrar en la ultra distancia.

Camins de s’Arxiduc (CDA – 26 km / +1.000 m)

Salida: Domingo 2 de noviembre, 09:00 h, desde Valldemossa .

Domingo 2 de noviembre, 09:00 h, desde . Llegada: Port de Sóller (tiempo máximo 5:00 h).

Port de Sóller (tiempo máximo 5:00 h). Previsión primer corredor: 10:35 h.

10:35 h. La distancia más corta es también la más popular entre corredores locales y debutantes. Combina tramos costeros y senderos históricos, con el Mediterráneo como escenario constante.

El programa arranca hoy con la presentación institucional (10:30 h) en el Ajuntament de Sóller y la presentación oficial de atletas en la Plaça de la Constitució (11:30 h).

Las llegadas y entregas de premios se concentrarán en el Moll Comercial del Port de Sóller, con ceremonias programadas el sábado a las 19:00 h (SDT, CPS y ETM) y el domingo a las 13:30 h (CDA).

Con un 70 % de participación extranjera y más de 6.000 acompañantes, Mallorca by UTMB será mucho más que una carrera. La organización apuesta por un modelo sostenible, con avituallamientos de productos locales, 500 voluntarios y un impacto directo en la economía y la cultura mallorquina.