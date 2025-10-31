El ConectaBalear Manacor busca su segunda victoria ante el Cisneros

El ConectaBalear Manacor afronta este sábado su segunda jornada con un atractivo duelo en el Poliesportiu Miquel Ángel Nadal, donde recibirá a las 18:00 horas al Cisneros La Laguna.

El conjunto manacorí llega con la moral alta tras su brillante victoria en la pista del San Roque, un debut que confirmó las buenas sensaciones del equipo dirigido por Alexis González. “Estamos muy contentos porque sacamos un resultado muy positivo de San Roque, una cancha muy complicada, así que feliz por la victoria y por dar un pasito más”, ha expresado el técnico.

Cisneros La Laguna, que tuvo un exigente estreno frente al poderoso Guaguas, será ahora una prueba de nivel similar a la de los baleares, por lo que se espera un partido muy parejo. “Sabemos que será un rival parecido a nuestro nivel, así que esperándolos”, ha añadido González, quien ha destacado la importancia de jugar ante su afición: “En casa nos sentimos muy cómodos. Ya jugamos algunos amistosos, como el Sporting de Portugal, y esperemos que la afición nos acompañe para sacar un buen resultado”.

El entrenador ha subrayado además uno de los puntos fuertes del equipo en este inicio de temporada: el saque. “El otro día el fundamento del saque fue muy bueno, muy agresivo tanto en saque como en transición”, ha apuntado. Con estas armas y el apoyo del público, el ConectaBalear buscará sumar su segunda victoria consecutiva para consolidar su buen arranque liguero y seguir creciendo en una Superliga que promete emociones fuertes desde el inicio.