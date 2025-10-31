Betis y Alavés golean y Espanyol, Levante y Celta se trabajan su pase en la Copa

El Levante tuvo que sudar ante el Orihuela (3-4), el Celta encontró oposición ante el Puerto de Vega (0-2) y el Espanyol también sufrió ante el Atlètic Lleida (1-2), mientras que el Real Betis y el Deportivo Alavés golearon al Atlético Palma del Río (1-7) y al Getxo (0-7) para avanzar este jueves a treintaidosavos de final de la Copa del Rey.

El equipo 'granota' jugó con fuego en casa del cuadro alicantino que milita en Segunda RFEF. Ayo empató para los locales en el minuto 90 y la prórroga sobrevoló ante el jolgorio de su afición, a pesar de que el Levante llegó a ponerse 0-2 de inicio.

Sin embargo, los de Julián Calero firmaron el definitivo 3-4 en el minuto 92 gracias a Carlos Espi. El Levante, que fue eliminado el año pasado en primera ronda, tuvo pegada de inicio con los goles de Unai Elgezabal y José Luis Morales en apenas diez minutos.

El Orihuela se aferró al sueño copero y no dejó de competir, además de mostrar calidad para recortar distancias hasta lograr el empate. El 1-3 de Espi tampoco bajó los ánimos locales, con los golazos de Gonzalo Miranda y Ayo ya en el 90. El propio Espi, con el rival protestando un posible fuera de juego, evitó la prórroga.

Mientras, el Celta también sufrió, aunque no tanto, sobre todo en la primera mitad. El Puerto de Vega, luchando por el 'playoff' en Autonómica Asturiana, se hizo fuerte en defensa e incomodó a los de Claudio Giráldez, incapaces de generar peligro. Los asturianos se dejaron la piel en cada duelo y minimizaron al equipo de Primera.

Sin embargo, el técnico de los de Vigo supo meter una marcha más a su equipo y, con la entrada de Óscar Marcos, empezaron a llegar las ocasiones. Entre el centrocampista del filial, quien debutó y marcó el 0-1 en el minuto 51, y Hugo Álvarez, a quien le faltó el gol pero forzó el penalti del 0-2 Damián Rodríguez, levantaron a un Celta que cumplió con el billete a treintaidosavos.

Igualmente, el Atlètic Lleida, fundado hace apenas seis años, estuvo cerca de la sorpresa que, después de esta primera ronda, solo se cobró la eliminación del Real Oviedo entre los equipos de Primera. El Espanyol tiró de un soldado del gol como Kike García, autor de dos goles, uno en el inicio de cada parte, que no impidieron que el cuadro ilerdense peleara hasta el pitido final, obligando a defender la renta a los 'pericos'.

En el turno de noche, el Alavés y el Betis no tuvieron problemas para superar el estreno copero. El cuadro vasco tiró de un Mariano que llevaba tres años sin marcar un gol oficial y que le hizo tres a un Getxo de la División de Honor de Vizcaya. La pegada del ex del Real Madrid dio mucha calma a un Alavés que no cayó en la trampa de campo pequeño, compacto y césped sintético.

Además, la pegada la tuvo también Carlos Vicente, con un doblete para el 0-4 al descanso. El propio Mariano, Diego Morcillo y Toni Martínez redondearon el siete al vecino vasco. Otros siete le metió el Betis a otro equipo de División de Honor, andaluza en este caso, como el Palma del Río cordobés, en una noche especial para Sergio León, a sus 36 años, ante el club donde se formó.

El canterano bético asistió en el tanto local, un 1-4 que siguió con la marcha triunfal de los sevillanos. Tras perder la inercia ganadora en los últimos partidos, los de Manuel Pellegrini no negociaron esfuerzos ni concedieron apenas a su modesto rival para recuperar sensaciones y avanzar en la Copa. Rodrigo Riquelme, Sergi Altimira, Pablo García, Diego Llorente y Abde fueron los goleadores.