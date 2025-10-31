Arranca la segunda edición de la Mallorca by UTMB

La segunda edición de la Mallorca by UTMB® ya está en marcha. La prueba, que este año congregará a unos 2.400 corredores en las cuatro distancias que disputarán en los distintos circuitos que se han diseñado por la Serra de Tramuntana, arranca esta noche con la salida de la SDT, la carrera reina de esta prueba con 138 kilómetros. En esta edición habrá de nuevo presencia local, destacando las participaciones, entre otros deportstas mallorquines, de Bel Calero o Àngels Llobera.

El evento abrió ayer jueves sus puertas con la inauguración del Ultra-Trail® Village en el Parc Infante Lois de Port de Sóller, donde los corredores ya pudieron recoger sus dorsales hasta el sábado a las 20:00 horas y visitar algunas de las marcas más importantes del sector.

Presentación institucional en Sóller

La presentación oficial ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Sóller, con la asistencia de representantes de diferentes municipios de la isla y autoridades autonómicas. Durante el acto, se ha destacado la relevancia de este evento como promotor del turismo sostenible y escaparate del patrimonio natural y cultural de Mallorca. También se ha resaltado el impacto positivo de los proyectos solidarios impulsados por la organización.

“Naturaleza, cultura y comunidad. Con más de 2.000 corredores de 70 nacionalidades, un 70 % de ellos internacionales, cerrar el año con este evento deportivo sitúa a Mallorca en el mapa internacional como un referente de turismo sostenible y de calidad”, ha subrayado Pedro Mas Bergas, director insular de Turisme per a la Governança i la Sostenibilitat.

Por su parte, Joan Antoni Ramonell, director general d’Esports del Govern balear, ha destacado que “el corredor de montaña es el visitante idóneo: es el primer interesado en cuidar del entorno, de las montañas y de los caminos. Se trata de un visitante de calidad, que nos visita fuera de temporada, en noviembre, y, por lo tanto, es un turismo responsable que dinamiza la economía local, la hostelería y el comercio”.

Un grupo de corredores, este viernes en la presentación / UTMB Iberia

Los corredores de élite, listos para el desafío

A las 11:30 h, la presentación se ha trasladado a la Plaça de la Constitució de Sóller, donde los aficionados han podido saludar a algunos de los grandes favoritos de esta segunda edición de Mallorca by UTMB®.

“Me emociona mucho correr en Mallorca. La Serra de Tramuntana es muy especial, y tener un evento by UTMB® aquí es muy importante”, ha indicado la neozelandesa Isla Smith, afincada en la isla desde hace cuatro años.

Para Marcos Ramos, “es un placer estar aquí. La temperatura y el clima son espectaculares, así que espero disfrutar de la carrera”, ha señalado el aragonés, que el sábado disputará la ETM.

La mallorquina Bel Calero y el también español Mario Olmedo, los austriacos Isabell Speer y Andreas Rieder, la alemana Sonja Kinna, los franceses Léa Duhet y Gautier Bonnecarrère, y la húngara Eszter Csillag han sido el resto de atletas congregados en la localidad mallorquina.

Noche de trail en la Serra de Tramuntana

La competición arranca esta noche, a las 22:00 h, con la SDT, Serra de Tramuntana, la prueba reina del evento (138 km y 5.350 m+).

El recorrido, con salida en Cala Estellencs, llevará a los corredores por el Camí des Correu, Esporles, Valldemossa, Bunyola, Orient, Alaró, Fornalutx y otros enclaves emblemáticos de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, hasta llegar a Port de Sóller.

El alemán Hannes Namberger (898 UTMB® Index), los franceses Théo Detienne (875 UTMB® Index - SDT) y Nicolas Gourdon (843 UTMB® Index - CPS), y el español Pablo Villa (847 UTMB® Index) son los favoritos para subirse al podio en categoría masculina.

En mujeres, la disputa estará entre la neozelandesa Isla Smith (691 UTMB® Index), la alemana Miria Meinheit (689 UTMB® Index) y las francesas Julie Marini (652 UTMB® Index) y Salome Schmitt (648 UTMB® Index).

El sábado será el turno de la CPS, Camins de Pedra Seca (104 km / 3.740 m+), con salida también en Cala Estellencs a las 6:00 h, y de la ETM, Els Tres Mils (56 km / 2.450 m+), que partirá desde Selva a las 8:00 h.

El evento se cerrará el domingo con la CDA, Camins des’Arxiduc (26 km), que saldrá de Valldemossa y finalizará en Port de Sóller, como el resto de las distancias.

Deporte, naturaleza y cultura

Mallorca vuelve a convertirse en el escenario del trail running internacional, donde cada sendero, cada cima y cada pueblo ofrece un desafío de belleza incomparable.

Durante estos tres días, corredores de todo el mundo vivirán una experiencia que combina esfuerzo, superación y emoción, mientras descubren paisajes que hacen de la isla un destino único para los amantes del deporte y la naturaleza.

El trail alcanza su máxima expresión en Mallorca: adrenalina pura, paisajes infinitos y una aventura que desafía todos los sentidos. La segunda edición de Mallorca by UTMB® ya ha arrancado. La aventura comienza.