El Palma Futsal hace los deberes en la Champions al tumbar al campeón checo

El Illes Balears Palma Futsal hizo los deberes ante el campeón checo para sumar su segundo triunfo en la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League (3-1). Esta victoria ante el Chrudim le deja como primero de grupo, a expensas del duelo del sábado ante el Semey, que perdió ante el Etoile Lavalloise (4-3).

El billete para los octavos de final ya está garantizados, pero quieren cerrar esta fase en lo más alto de la tabla. Los mallorquines tuvieron que armarse de paciencia para finiquitar un encuentro en el que dispusieron de decenas de ocasiones y que solventaron Alisson, con un doblete, y un sensacional Ernesto en un entregado Son Moix.

Es increíble que el Palma Futsal se marchara al descanso con empate a uno. Y este es uno de los problemas que está padeciendo este curso, salvo contadas excepciones. La falta de puntería para aprovechar todo lo que genera le está condenando demasiado.

El duelo se le puso de cara desde el inicio con la expulsión del meta Vahala por una fea entrada a Ernesto, pero fue incapaz de aprovecharlo en los dos minutos de superioridad. Un disparo de Maria que rozó el larguero fue lo máximo que pudo sacar. No obstante, quedaba todo un mundo por delante.

Los checos ya habían dejado claro que la intensidad iba a ser una de sus banderas en el juego, pero Dennis, la apuesta de Vadillo en la meta, estuvo en su sitio. El Palma Futsal combinaba con fluidez, pero no estaba inspirado a la hora de la verdad. Lucao, al que se le tiene que exigir mucho más, estrelló un tiro en el palo y después David Peña envió otro chut fuera.

Las ocasiones se sucedían, pero entre Spanik y el punto de mira desviado, el electrónico seguía en empate a cero. Hasta que por fin Alisson protagonizó una de esas acciones por las que Vadillo y Tirado se lo han quedado este curso. Ganó la posición al rival, recibió de espaldas y en su giro regateó con talento al meta para marcar un gran gol (1-0). El pívot necesitaba una acción así porque debe dar mucho más y recordar al que maravilló en Europa hace un año en su exitosa cesión al Kairat Almaty.

a / Charuto presiona a un rival en el duelo ante el Chrudim.

El Chrudim, sin complejos, apostó por portero-jugador de inmediato. Puede parecer una temeridad a mediados de la primera parte, pero el resultado es que a los locales les incomodó. Siguieron disponiendo de oportunidades, pero la tónica no cambiaba. La más clara fue un obús de Ernesto que se fue al larguero y el rechace lo envió Charuto fuera.

El 2-0 estuvo cerca, pero la realidad es que llegó el 1-1. El Chrudim se aprovechó de la falta de contundencia de los verde pistacho para marcar en una buena acción de juego colectivo culminada por Pavel Drodz. Apenas quedaba 1:37 para el descanso y los visitantes sacaban petróleo.

Los checos salieron con el cuchillo entre los dientes en la reanudación, manteniendo el portero-jugador y con un tiro de David que obligó a Dennis a lucirse. El Palma necesitaba no perder la cabeza porque tenía mucho tiempo por delante, pero la realidad es que el duelo estaba alocado y se jugaba como si apenas quedaran unos segundos por jugar y no dieciocho minutos. Charuto, el héroe ante el Etoile, evitó una contra clara del adversario, mientras que en ataque los baleares empezaron a apoyarse en un activo Ernesto, que encontró el premio a su insistencia personal. El ala marcó con un gran tiro ajustado al palo imparable para Spanik.

El Chrudim insistió e incluso Machado abortó un remate ya con Luan, que acababa de entrar, batido. Y en una acción sin aparente peligro, llegó el tanto de la tranquilidad. Un clamoroso error de Seidler a la hora de sacar el balón fue aprovechado por Alisson, que se aprovechó de su presión para recoger la pelota y marcar el 3-1.

A partir de ahí el Palma tenía que mostrar oficio y no caer en la tentación de precipitarse porque la presión estaba en el otro lado de la pista. Los centroeuropeos lo intentaban de todas las maneras, con alguna buena intervención de Luan, pero la buena noticia es que los de Ciutat supieron sufrir, algo que debe servirles para la Liga. Son Moix celebró el triunfo porque, además, se lo había pasado bien. El sábado, ante el Semey, toca poner la guinda.

Ficha técnica

PALMA FUTSAL: Dennis, Lin, Rivillos, Ernesto y Fabinho. También jugaron Maia, David Peña, Lucao, Machado, Charuto, Alisson, Deivao, Luan Müller,

CHRUDIM: Spanik, Koudelka, Pavel Drozd, David Drozd y Seidler. También jugaron Vahala, Tomek, Zaruba, Mares

GOLES: 1-0:Alisson (min.11);1-1: Pavel Drodz (min.18); 2-1: Ernesto (min.26); 3-1: Alisson (min.27)

ÁRBITRO: Ivan Ivanov (Bulgaria) y Jiri Bergs (Bélgica).

T. AMARILLAS:Mares (min.17), Machado (min. 21), David Drodz (min.26);

T. ROJAS: Vahala (min.2)