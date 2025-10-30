Mallorca by UTMB 2025: la isla que se transforma en capital mundial del trail

Más allá de sus playas y de ese sol que parece eterno, Mallorca se prepara para mostrar su otra cara: la de los senderos empedrados, los muros de piedra seca y las montañas que caen al mar. La isla acogerá la segunda edición de Mallorca by UTMB, una cita que confirma a la Serra de Tramuntana como capital del trail running desde este viernes y el domingo tras el accidentado debut de 2024 donde una DANA obligó a suspender varias de las carreras.

Con 2.400 corredores de 70 nacionalidades y un 70 % de participación extranjera, el evento supera cualquier expectativa. La organización, bajo el sello UTMB World Series, logra en apenas dos años situar a Mallorca en el mapa mundial del ultratrail. La combinación de deporte, patrimonio y sostenibilidad es la base de un modelo que va más allá de la competición: un evento que conecta naturaleza, cultura y comunidad.

Las cifras son imponentes, pero el valor simbólico lo es aún más. El 80% del recorrido discurre por caminos históricos como el GR-221 o “Ruta de Pedra en Sec”, un trazado que atraviesa el alma de la isla entre pueblos como Valldemossa, Deià o Sóller. “Mallorca by UTMB es otra forma de descubrir la isla”, resumen desde la organización, apoyada por el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos locales, en un proyecto cofinanciado con el Impuesto del Turismo Sostenible (ITS).

Las cuatro carreras en Mallorca: SDT, CPS, ETM y CDA

El programa ofrece cuatro distancias que invitan a todos los niveles de corredores a vivir la Tramuntana desde dentro. La Serra de Tramuntana (SDT), reina del evento, propone 138 kilómetros y 5.350 metros de desnivel positivo, con salida en Cala Estellencs el viernes 31 a las 22:00 h y llegada en Port de Sóller.

El perfil de la SDT de este año 2025. / UTMB

La Camins de Pedra Seca (CPS), de 104 km y 3.740 metros de desnivel, partirá el sábado a las 6:00. A las 8:00 llegará el turno de Els Tres Mils (ETM), 56 km entre el Santuario de Lluc y Sóller, y el domingo cerrará la fiesta la Camins de s’Arxiduc (CDA), 26 km desde Valldemossa.

La edición 2025 también refuerza su compromiso con la comunidad local. A través de UTMB Cares, la organización ha lanzado 25 Dorsales Solidarios para financiar proyectos sociales y medioambientales. Entre ellos, las becas agrícolas de la Fundació Social La Sapiència en el Santuari de Lluc, la iniciativa “1 KM de Vida” para apoyar la investigación contra la leucemia infantil de la Fundación Unoentrecienmil, y la colaboración con la Asociación Estel Nou, que elabora artesanalmente los trofeos. Los productos locales, suministrados por la Cooperativa Agrícola de Sóller, formarán parte de los avituallamientos, cerrando un círculo de sostenibilidad real.

Pablo Villa y Emilie Forsberg, entre los favoritos

En lo deportivo, el cartel es de auténtico lujo. Más de 60 atletas de élite pelearán por las últimas plazas directas para las UTMB World Series Finals de Chamonix. En la SDT, la mirada estará puesta en Hannes Namberger (Alemania), uno de los mejores corredores del planeta con 898 puntos UTMB Index, y en el español Pablo Villa (847), campeón de la TDS en 2019.

Pablo Villa, en acción esta temporada. / FACEBOOK

También destacan el italiano Philipp Ausserhofer (865) y el francés Théo Detienne (876), mientras que en las categorías femeninas brillan nombres como Emelie Forsberg, de vuelta a la competición tras su maternidad, o las españolas Isabel Calero, Núria Tarragó y Ana Cervan.

La Mallorca by UTMB 2025 no solo se consolida como evento deportivo de referencia, sino como un símbolo de transformación. La isla, acostumbrada al turismo de sol y playa, se redescubre a sí misma a través de los caminos que durante siglos conectaron sus pueblos y montañas. Hoy, esos mismos senderos unen a miles de corredores de todo el mundo bajo un mismo mensaje: que el deporte puede ser una forma de cuidar lo que nos rodea.