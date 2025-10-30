Indignación en el Sant Jordi con la RFEF: "Se han reído de nosotros"

"Se han reído de nosotros". Este es el sentir que tiene el presidente del Sant Jordi, Jaume Gelabert, después de haber visto este miércoles como el partido de Copa del Rey ante Osasuna (en el que los navarros vencieron por 0-5) podría haberse disputado sin ningún problema en el campo del equipo palmesano. Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) alegaron que el encuentro no podía jugarse en su feudo debido a que "el camión no entraba", y finalmente el choque se llevó a cabo en Son Malferit. Pero cuando se vio el tamaño del vehículo, que en realidad terminó siendo una furgoneta, la sensación era que el club y sus dirigentes habían sido completamente engañados.

"Estoy enfadado. Se han reído de nosotros con este tema. Creo que desde el primer momento estábamos condenados a no jugar en Sant Jordi. Vino la inspectora y vio que habíamos solventado muchas de las pegas que enseguida nos pusieron, como podía ser la sala de prensa. Ya habíamos alquilado una carpa grande para hacer una sala de prensa, también el tema de las barras de hierro o los árboles... Teníamos todas las deficiencias solucionadas y nos pusieron la excusa del camión", explica Gelabert visiblemente resignado a este diario.

"Y después lo que te indigna es ver el camión que vino. Porque si hubiese venido el grande la inspectora tenía razón, pero esa furgoneta parecía de las que usan para ir a vender la verdura. Y piensas, '¿no nos dejan jugar en nuestro campo por esta furgoneta?'. Es increíble", agrega el presidente del Sant Jordi.

El dirigente del cuadro palmesano reclama a la RFEF que tenga más empatía y piense más en los pequeños en este tipo de situaciones: "Para las próximas eliminatorias, espero que nos tengan en cuenta a los modestos. Y en vez de ponernos trabas, que nos ayuden. Si quieren que nosotros juguemos estas eliminatorias tran bonitas, que nos pongan facilidades. Hay equipos que nunca podrán jugar en su campo".

A pesar de la indignación con el tema de la furgoneta, Gelabert no dejó de disfrutar con el partido del Sant Jordi, en lo que fue una cita que el club y la barriada recordarán durante mucho tiempo: "Lo viví con mucha alegría y mucha ilusión. Esto es un hecho histórico, yo seguro que no volveré a vivirlo. Tan solo con el hecho de poder jugar el partido... También con muchos nervios, porque era el responsable de todo lo que pudiera pasar ahí, pero es verdad que la gente se portó muy bien".

Un encuentro para el que vendieron unas 2.000 entradas y que también deja un gran rédito económico para las arcas de la entidad. aunque su presidente todavía no cuantifica la rentabilidad que han podido sacar: "No puedo decir cuanto porque no lo sé, pero seguro que hemos tenido beneficios. También haremos un regalo a los jugadores, como es natural", concluye Gelabert.