Dos equipos mallorquines se clasifican para el Campeonato de España de Ultimate Frisbee Mixto Playa

El frisbee mallorquín continúa dando pasos firmes en el panorama estatal. Los equipos Dimonis Ultimate Frisbee y Voltaris Ultimate han conseguido la clasificación para el Campeonato de España de Ultimate Frisbee Mixto Playa (CEBU-X), en segunda división, tras su destacada actuación en el Campeonato Regional Mixto en Playa, disputado el pasado fin de semana en la playa del Cabañal, en Valencia.

El equipo Dimonis ha cerrado el torneo en una meritoria sexta posición, mientras que Voltaris Ultimate ha finalizado séptimo. Con estos resultados, ambos conjuntos representarán a las Islas Baleares en el próximo Campeonato Nacional.

El ganador del torneo, que ha reunido a dieciséis equipos de diferentes comunidades autónomas, ha sido Murciélagos Ultimate (equipo de Valencia), actual tercer clasificado de España y de Europa.

También ha participado Dimonis BB, el equipo debutante del club Dimonis, que ha finalizado en decimosexta posición tras un intenso fin de semana de juego, esfuerzo y aprendizaje. Su gran compromiso se ha reflejado en su tercer puesto en el ranking de espíritu de juego (Spirit of the Game; SOTG), un reconocimiento que premia el respeto, la colaboración y la deportividad dentro del campo. En esta misma clasificación, el primer equipo de Dimonis ha quedado segundo, demostrando el fuerte compromiso del club con los valores esenciales del ultimate frisbee.

“Estamos muy satisfechos con el papel de los dos equipos del club Dimonis. Conseguir plaza para el nacional y, además, destacar en el espíritu de juego es un logro que muestra el crecimiento de nuestro deporte y su compromiso con la igualdad y el respeto”, han afirmado desde el club Dimonis Ultimate.

La próxima cita será el Campeonato de España de Ultimate Frisbee Mixto Playa (CEBU-X), que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre en la playa del Cabañal, en Valencia, donde Dimonis y Voltaris volverán a representar a las Islas Baleares.