Calvià pone nombre a varias instalaciones deportivas

El Pleno del Ayuntamiento de Calvià ha aprobado este jueves, de forma provisional, el nombramiento de dos nuevos espacios públicos en el municipio y el cambio de nombre de varias instalaciones deportivas.

Se otorgará el nombre de Michel Rodier al campo de rugby de Calvià, el de Joan Munar Martínez se dará a la pista de atletismo de Magaluf y al campo de futbol 7 de Son Caliu se le denominará Juan Juan Girón.

Hubo unanimidad en los votos para su aprobación. Los acuerdos tienen un carácter provisional, abriéndose ahora un periodo de alegaciones para la ciudadanía previo a la aprobación definitiva de los nombres.

Joan Munar, referencia del paraolimpismo

Joan Munar Martínez es un exitoso medallista internacional de deporte adaptado. El pasado mes de febrero recibió la medalla al mérito de Calvià. Este galardón sirve para reconocer la trayectoria deportiva de Joan, poniendo en valor sus logros deportivos, entre los que destacan una medalla de bronce en salto de longitud en los pasados Juegos Paralímpicos de París, o cuatro medallas en diversos campeonatos mundiales de atletismo.

Imagen del campo de rugby en Son Caliu / Ayuntamiento de Calvià

Michel Rodier, pionero del rugby

Michel Rodier (1943-2014) fue un impulsor fundamental del rugby en las Islas Baleares y, concretamente, en Calvià. Tras jugar en su Béziers natal, se trasladó a Mallorca, donde en 1983 fundó el Club de Rugby Costa de Calvià e inició la Escuela Municipal de Rugby en Son Ferrer. También fue uno de los padres del proyecto deportivo de El Toro RC. Fue su primer entrenador, consiguiendo hasta nueve títulos de liga y acabó siendo presidente de honor cuando su salud se tornó delicada. Tras su fallecimiento, El Toro no ha parado de reivindicar ese cambio de nombre en honor precisamente a una de las figuras claves del nacimiento del rugby balear.

Juan Juan Girón, una vida dedicada al deporte y a los vecinos

Juan Juan Girón fue un miembro estimado y recordado en el asociacionismo vecinal y entrenador del CF Son Caliu. Llevará su nombre el campo de futbol 7 de Son Caliu. La propuesta popular ha contado con el apoyo de numerosos clubes deportivos, empresas y asociaciones.