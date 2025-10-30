Polideportivo
Calvià pone nombre a varias instalaciones deportivas
El Pleno del Ayuntamiento de Calvià ha aprobado este jueves, de forma provisional, el nombramiento de dos nuevos espacios públicos en el municipio y el cambio de nombre de varias instalaciones deportivas.
Se otorgará el nombre de Michel Rodier al campo de rugby de Calvià, el de Joan Munar Martínez se dará a la pista de atletismo de Magaluf y al campo de futbol 7 de Son Caliu se le denominará Juan Juan Girón.
Hubo unanimidad en los votos para su aprobación. Los acuerdos tienen un carácter provisional, abriéndose ahora un periodo de alegaciones para la ciudadanía previo a la aprobación definitiva de los nombres.
Joan Munar, referencia del paraolimpismo
Joan Munar Martínez es un exitoso medallista internacional de deporte adaptado. El pasado mes de febrero recibió la medalla al mérito de Calvià. Este galardón sirve para reconocer la trayectoria deportiva de Joan, poniendo en valor sus logros deportivos, entre los que destacan una medalla de bronce en salto de longitud en los pasados Juegos Paralímpicos de París, o cuatro medallas en diversos campeonatos mundiales de atletismo.
Michel Rodier, pionero del rugby
Michel Rodier (1943-2014) fue un impulsor fundamental del rugby en las Islas Baleares y, concretamente, en Calvià. Tras jugar en su Béziers natal, se trasladó a Mallorca, donde en 1983 fundó el Club de Rugby Costa de Calvià e inició la Escuela Municipal de Rugby en Son Ferrer. También fue uno de los padres del proyecto deportivo de El Toro RC. Fue su primer entrenador, consiguiendo hasta nueve títulos de liga y acabó siendo presidente de honor cuando su salud se tornó delicada. Tras su fallecimiento, El Toro no ha parado de reivindicar ese cambio de nombre en honor precisamente a una de las figuras claves del nacimiento del rugby balear.
Juan Juan Girón, una vida dedicada al deporte y a los vecinos
Juan Juan Girón fue un miembro estimado y recordado en el asociacionismo vecinal y entrenador del CF Son Caliu. Llevará su nombre el campo de futbol 7 de Son Caliu. La propuesta popular ha contado con el apoyo de numerosos clubes deportivos, empresas y asociaciones.
Los espacios públicos: una calle y una plaza
Se aprobó la nueva denominación de una calle hasta ahora sin nombre en Santa Ponça, que pasará a llamarse Capitán Antonio Barceló, y la Plaza Falla de El Toro en un espacio público de la entrada de El Toro, frente a la Plaza Europa.
El nombramiento de la calle Capitán Antonio Barceló en Santa Ponça ha sido aprobado con el voto favorable de los grupos PP y VOX, y el voto en contra del PSIB-PSOE.
Plaça Falla de El Toro: Homenaje a una tradición arraigada
La nueva plaza es el lugar habitual donde se instalan los 'ninots' y se celebra la 'nit de foc' de las Fallas de El Toro, una tradición que cumple 32 años de andadura y que se ha convertido en una de las celebraciones más queridas y arraigadas en el municipio de Calvià.
Capitán Antonio Barceló: Reconocimiento a un ilustre marino
Con esta denominación, el consistorio rinde homenaje a Antonio Barceló (Palma de Mallorca, 1717-1797), destacado marino, corsario y militar español, que alcanzó el grado de teniente general de la Real Armada Española. Su lucha contra la piratería musulmana y el comercio de esclavos fue clave en el Mediterráneo. Se le considera el padre de las barcas cañoneras, esenciales en el Sitio de Gibraltar de 1779, innovación adoptada posteriormente por la Armada Española.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- El conductor de la ambulancia implicado en un accidente mortal en Palma da positivo en cocaína
- Un motorista muere al chocar contra una ambulancia que iba a un servicio urgente en sa Indioteria
- Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres
- El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: 'Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina