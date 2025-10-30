El Atlético Baleares noquea al Nàstic y espera a un Primera en la Copa del Rey

El Atlético Baleares supera con solvencia al Gimnàstic de Tarragona, equipo que juega una categoría por encima suya, y recibirá a un Primera en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los de Luis Blanco, que no llegaban en una buena dinámica tras tres partidos sin conocer la victoria en Liga, le han podido brindar a su afición una noche especial en el Estadio Balear, imponiéndose por 2-0 al conjunto tarraconense con goles de Juanmi Durán y Castell. Ahora esperan al próximo martes 11 de noviembre para saber a quién se enfrentarán en la siguiente eliminatoria del torneo del K.O.

Los catalanes, que aspiran al ascenso a Segunda División, han presentado un once con muchas modificaciones respecto al habitual en el torneo regular. No así el Baleares, que ha sacado una alineación más reconocible, aunque con una gran novedad: el cambio de sistema. Luis Blanco ha optado por un 5-3-2, con Miguelito y Víctor Morillo actuando de carrileros, y Juanmi Durán y Jaume Tovar en la doble punta.

El encuentro no ha podido comenzar mejor para los blanquiazules. El propio Juanmi ha sido quien ha abierto el marcador a los cinco minutos. Una acción en la que Tovar le ha entregado un gran balón al espacio para que batiera a Toni Fuidias y pusiera el 1-0.

En los instantes posteriores al gol, el conjunto mallorquín ha seguido creando ocasiones claras a través de transiciones rápidas y con un Tovar que estaba haciendo mucho daño al Nàstic cuando bajaba a recibir. El delantero solleric dotaba de sentido las jugadas de su equipo cada vez que tocaba el balón.

El equipo tarraconense ha controlado la posesión durante gran parte del primer tiempo, pero apenas ha podido podido amenazar la portería de Juli Rivas, que ha sido una de las novedades en el once de Luis Blanco. La más clara para los visitantes ha sido a través del balón parado, en un cabezazo de Pujol que se ha marchado por poco por encima del larguero. Pero el Atlético Baleares tenía el partido donde quería, cuajando una gran primera parte en la que se ha defendido muy bien con la línea de cinco y ha podido llegar con peligro en ataque más allá del gol de Juanmi.

Los blanquiazules han empezado el segundo tiempo incluso mejor que el primero, pero sin materializar sus oportunidades. Primero ha sido Juanmi, con un buen tiro que ha sacado Fuidias, y posteriormente ha sido Tovar, que cuando ya tenía vencido al guardameta ha tardado en tirar, y Juncà le ha arrebatado el gol en el último momento para mandar el balón a córner.

El técnico del Nàstic ha reaccionado a la situación realizando dos modificaciones que han tenido su efecto: Álex Jiménez y Jaume Jardí. El primero ha tenido la ocasión más clara para los catalanes hasta el momento al poco de entrar, pero Juli Rivas ha impedido el 1-1 con una gran intervención. El Baleares ha respondido con un derechazo cruzado de Miguelito que apunto ha estado de entrar. El partido se ponía bonito.

Para poder aguantar el resultado, Luis Blanco ha metido piernas frescas, destacando el regreso de Florin Andone tras casi dos meses de ausencia. Los cambios del técnico blanquiazul han dado fruto. Axel Bejarano, que había entrado también hace unos instantes, le ha puesto un balón magnífico a Castell, otro de los que ha salido desde el banquillo, para que este marcara el 2-0 y sentenciase así prácticamente el encuentro a falta de diez minutos.

Bejarano y Castell se abrazan tras el segundo gol. / ATB

Entre poco y nada ha sucedido tras el segundo tanto. El Nàstic ha podido maquillar el resultado cuando prácticamente ya no quedaba tiempo para más, pero el marcador se ha mantenido con el 2-0 y el Baleares se ha llevado una victoria que les hará recibir a un Primera en la siguiente ronda.