Xisco Barceló revalida el título de campeón de Mallorca de billar en Bola 9

Las instalaciones del Club de Billar CP Manacor acogieron el pasado fin de semana (25 y 26 de octubre) el Campeonato de Mallorca de Bola 9, una de las citas más destacadas del calendario insular. Xisco Barceló revalidó el título.

El torneo, organizado por la Federación Balear de Billar (sección de Pool), reunió a los mejores jugadores de la isla en un ambiente cargado de emoción, deportividad y alto nivel técnico. Esta prueba forma parte del circuito puntuable para el ranking insular de Mallorca, compuesto por tres torneos a lo largo de la temporada. Los doce primeros clasificados de cada cita obtienen el pase directo al Campeonato de Baleares, donde se decidirán los representantes de la comunidad en los próximos campeonatos nacionales.

El gran protagonista del fin de semana fue Xisco Barceló, que revalidó el título de campeón de Mallorca de Bola 9. El mallorquín atraviesa un momento de forma excepcional, tras haber conquistado recientemente con España la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, en una actuación histórica para el billar balear.

Barceló mostró una solidez mental y precisión técnica de altísimo nivel, imponiéndose a duros rivales. Superó a Ángel Borrueco (7-5), Pawel Frankiewicz (7-3) y Christian Vargas (7-4), en semifinales. En la final se enfrentó a Guillermo Anglada, quien también firmó un gran campeonato. El subcampeón llegó al duelo decisivo tras derrotar a Gabriel García Vilches (6-0), Juan José Liébana (7-0), Luis Vidal Luncio (7-2) y José Luis González Pérez (7-5) en semifinales.

Vargas y González completan el podio

El podio lo completaron José Luis González y Christian Vargas, ambos con actuaciones de altísimo nivel. González, compañero de Barceló en la selección española que logró el bronce en el reciente Campeonato de Europa por equipos, volvió a demostrar su experiencia, temple y capacidad para competir al máximo nivel. Por su parte, Vargas reafirmó su condición de jugador en constante ascenso, desplegando un nivel técnico sobresaliente y una gran madurez competitiva.

Entre las mejores promociones del torneo destacaron Juan Fiol y Fabricio Marchan, ambos en una meritoria novena posición. El campeonato se desarrolló con una organización ejemplar y un ambiente inmejorable, con numeroso público. Una vez más, el CP Manacor demostró su capacidad para acoger competiciones de alto nivel.

Con este nuevo triunfo, Xisco Barceló reafirma su dominio en la modalidad de Bola 9, consolida su liderato en el ranking insular y se perfila como uno de los favoritos para el próximo Campeonato de Baleares, que se celebrará el 29 y 30 de noviembre.