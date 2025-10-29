El Poblense cae en la prórroga ante el Sabadell

Al Poblense le sobró la prórroga ante un Sabadell que se mostró más entero físicamente en el tiempo suplementario y que resolvió a su favor con un golazo de López Pinto en el minuto 109, cuando todo apuntaba a que la eliminatoria se decidiría en los penaltis (1-2).

En la primera ronda de la Copa del Rey, disputada este miércoles en el Polideportivo Municipal de Sa Pobla, Poblense y Sabadell corrieron distinta suerte que la temporada anterior, cuando los mallorquines se habían llevado el pase desde los once metros.

Los inicios del partido se caracterizaron por la salida en tromba de un Poblense ofensivo, si bien pronto el encuentro no tardó en nivelarse y el Sabadell empezó a dar señales de peligro y a disponer de claras llegadas al área local. Su mejor ocasión fue en el minuto 9, con un intencionado tiro de Rodri que desvió a corner el meta Sabater.

Casi a renglón seguido se produciría la jugada que provocó un discutible penalti, señalado por el colegiado ante las protestas de los jugadores y banquillo locales. La pena máxima ejecutada por Rubén Martínez, adelantaba al Sabadell en el marcador. Con el marcador a su favor, el conjunto que prepara Costa Pinazo, se hizo con el control del partido, contemporizando el juego y haciéndose con la posesión de la pelota, ante un Poblense que se vio obligado a retrasar sus líneas para defenderse de las embestidas visitantes.

Igualada en el descanso

Fue en la recta final del primer periodo cuando el Poblense se sacudió el dominio y se estiró con rápidos contragolpes hacia la portería arlequinada, fruto de uno de los cuales, una escapada en solitario de Prohens, provocó el penalti de Bonaldo que transformó Diego de tiro cruzado con su pierna izquierda estableciendo el empate con que se llegó al descanso (1-1).

El partido fue equilibrado en la segunda parte, quizás con un Sabadell que controló más el juego ante un Poblense bien posicionado y ordenado en defensa, que dio algún que otro aviso al contragolpe. Los cambios realizados por ambos equipos imprimieron un juego distinto al del primer tiempo y las aproximaciones al marco rival se contabilizaron por partes iguales, si bien las ocasiones más claras las dispusieron los catalanes. Sabater respondió con acierto y evitó que se moviera el marcador hasta el final del partido (con ocho minutos de prolongación).

La primera parte de la prórroga fue más bien equilibrada, pero el cansancio empezó a hacer mella en la mayoría de jugadores de ambos equipos, que, sin embargo, buscaban el gol que decantara la eliminatoria a su favor. Un gol que llegaba en los inicios de la segunda parte por obra de López Pinto, que de un certero trallazo, tras su penetración por la banda derecha, hizo imposible la estirada de Sabater.

A partir de ahí, siguieron intentándolo los hombres de Oscar Troya con más voluntad que acierto y acusando más el cansancio que su rival, pero siempre dándolo todo hasta el final.