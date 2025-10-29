El Palmer Basket Mallorca ficha al base Hansel Atencia

El Palmer Basket Mallorca Palma ha fichado a Hansel Atencia, base de 28 años, con el objetivo de reforzar su plantilla y mejorar su rendimiento en la Primera FEB, donde actualmente ocupa la última posición del grupo tras las primeras cuatro jornadas.

El internacional colombiano, con una dilatada trayectoria en el baloncesto español, llega -tras jugar con un contrato temporal en Estudiantes- con la misión de aportar experiencia y dirección de juego al equipo dirigido por Marco Justo.

Asistencias y triples

Con 1’79 de altura, Atencia destaca por las asistencias y una buena mano desde la línea de tres puntos. A pesar de su breve paso por el Movistar Estudiantes, donde promedió 5 puntos y 1’5 asistencias en poco más de 12 minutos por partido, su experiencia en la Primera FEB y su versatilidad pueden ayudar a un Palmer Basket que necesita reaccionar.

Atencia ha jugado en equipos como el Oviedo, Cáceres, Betis y Valladolid en la segunda categoría española, además de su paso por la selección colombiana (es internacional desde 2016). En la última edición de la FIBA AmeriCup promedió 16’5 puntos por partido.