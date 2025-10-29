El Palma Futsal inicia el camino de lo imposible en la Champions

El tricampeón de Europa sueña con el cuarto título continental. Con esta premisa tan ilusionante como ambiciosa inicia el Illes Balears Palma Futsal su camino hacia lo imposible, hacia lo que nadie ha conseguido en la historia del fútbol sala a nivel internacional.

El debut de los mallorquines en esta nueva edición de la UEFA Futsal Champions League se juega esta tarde de miércoles (19:30 horas/Streaming IB3) ante el Etoile Lavalloise francés, organizador de la última Final Four en la que los mallorquines se proclamaron campeones en Le Mans.

Los verde pistacho han logrado tres Champions consecutivas y acumulan veinticuatro partidos sin perder. Quince duelos europeos disputados en Son Moix con trece victorias y solo dos empates. Un año más de aquello que al principio parecía un milagro. Una ronda más en casa.

Será la sexta fase europea que acoge el Palau en poco más de dos años, una cifra que refleja la confianza institucional en la organización del club y el papel protagonista que ha ganado Palma en el mapa internacional del fútbol sala.

El Palma, que llega a esta Ronda Principal en un mal momento, tras haber perdido tres de sus últimos cuatro encuentros, espera que el aroma europeo sea un punto de inflexión. Pero los rivales serán duros.

Duros rivales

El Etoile Lavalloise llega con un bloque de altísimo nivel, en el que destacan varios internacionales franceses y marroquíes y con bagaje en la competición europea. Mañana jueves llegará el turno del ERA-Pack Chrudim, vigente campeón de la República Checa. Un bloque directo, competitivo y con recorrido en Europa, que no suele fallar en las Main Round y ha llegado a disputar también Elite Rounds en temporadas anteriores.

Sobre el papel, parte como uno de los equipos más asequibles del grupo, pero en Europa no hay margen para confiarse. La fase se cerrará el sábado con un duelo que promete ser de alto voltaje frente al Semey de Kazajistán, uno de los equipos que más fuerte está apostando por la Champions. Los kazajos han reforzado su plantilla con fichajes de peso como los del ex del Palma Marcelo y Bruno Gomes con el objetivo claro de estar en la Final Four de mayo.

Los tres primeros del grupo obtendrán el billete a octavos de final, en un nuevo formato que sustituye la antigua Elite Round por eliminatorias directas a ida y vuelta. Por eso, la posición final en el grupo puede marcar el camino: quedar primeros o segundos permitiría un cruce, a priori, más favorable. El equipo balear necesita la respuesta de la afición para que el Palau sea el de las grandes ocasiones. La ambición está intacta, y el vestuario lo tiene claro: el camino arranca en casa, con los suyos, y con la ilusión renovada. Toca dar la talla.