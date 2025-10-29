Los niños del CD Sant Jordi que entran al campo con los jugadores: “Será la primera y la última vez”

Los jugadores del fútbol base del CD Sant Jordi nunca olvidarán el día que su equipo debutó en la Copa del Rey contra Osasuna. “Mamá, hoy no puedo ir al cole, que estoy muy nervioso”, dijo uno de los más pequeños que saltarán al terreno del juego acompañados de los futbolistas. “No sé si estamos más ansiosos nosotros o ellos”, respondieron los padres que esperaban la llamada de sus hijos para entrar al estadio de Son Malferit, y añadieron: “Que nuestro club juegue contra un Primera División y que mi hijo salga al terreno de juego es histórico”.

“Nos hace muchas ganas, será la primera y la última vez que vivamos esto”, insistió uno de los pequeños vestido con la equipación que cada domingo defiende.

A solo diez metros de distancia, estaban los chicos que harían de recogepelotas. Son un poco más mayores. Los hay de diez a catorce años y todos están muy ilusionados: “Es una alegría porque siempre les vemos desde las gradas y estar a pie de campo en un encuentro así es un sueño”. “Ganaremos”, grita uno del grupito. Los demás se animan y dicen los resultados que desean: “1-0 o 2-1, con gol de Pedro Rodríguez, el pichichi del equipo. Y, si no puede marcar él que lo haga Llinàs o Custo”.

Esperando la llegada de los jugadores habían organizado una batucada de más de diez personas. Animaban, pero hicieron algo todavía más importante: poner banda sonora a una tarde inolvidable. Con móvil en mano y la camiseta del Sant Jordi estaba Joana Cerdà, la madre de Pedro Rodríguez, que no se quería perder nada. “Hasta esta hora, lo he vivido como un día normal. He ido a trabajar como siempre. Para quienes ha sido especial es para ellos, que se han concentrado en un hotel”, asegura. Paula Caimari, la abuela de Pedro Rodríguez, se acercó. “Mi nieto juega”, dijo con el brillo en los ojos. Nerea, la pareja del delantero, afirmó que “es algo único para Pedro. Tienen esperanzas de conseguir algo bonito”.

Fila de arriba por la derecha: Madrina, abuela, pareja y madre de Pedro Rodríguez. Fila de abajo: prima y una amiga. / C.M.

Llegaron los autobuses de los dos equipos, primero el del CD Sant Jordi y luego el de Osasuna. Ya pasó el primer envite y muchos aficionados comenzaron a entrar en el estadio para llenar los casi 2.000 de Son Malferit. Banyetes, la mascota del club, animó el ambiente desde las 18:00 horas. Es parecido al Dimonió del Mallorca, pero con una cabeza menos redonda.

No era su estadio, ni tampoco su barriada, pero el CD Sant Jordi ha escrito la página más importante de su historia en Son Malferit. Nadie olvidará un día único y que muy difícilmente se volverá a repetir. Lo que está claro es que las 2.000 personas en las gradas, los 22 jugadores, el cuerpo técnico y la directiva siempre se acordarán de este partido de la Copa del Rey. Su sueño se ha convertido en una realidad. ¿Y por qué no?