La Federación Balear denuncia ante la Policía insultos racistas a un árbitro en un partido infantil de fútbol

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha condenado con absoluta rotundidad los graves insultos y amenazas racistas que sufrió un árbitro durante un partido de categoría infantil disputado el pasado fin de semana en las islas.

Según ha informado la Federación, el colegiado fue objeto de agresiones verbales de carácter racista y violento, con expresiones totalmente inaceptables. Según la FFIB, se profirieron expresiones como “Puto negro de mierda”, “Tienes el corazón tan negro como tu camiseta”, “Ni se te ocurra salir que te voy a volver blanco”, “Te voy a partir las piernas”, “Te vamos a matar”, así como otros insultos y amenazas.

La FFIB considera estos hechos intolerables y recuerda que la dignidad y la seguridad de todas las personas que forman parte del fútbol —árbitros, jugadores, entrenadores, familias y aficionados— son innegociables.

Ante lo ocurrido, la Federación ha abierto los expedientes correspondientes e iniciado el procedimiento disciplinario previsto para este tipo de casos, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones establecidas en los reglamentos y la normativa vigente.

Solicita la aplicación del código penal

Además, la FFIB, junto con el árbitro afectado, ha presentado una denuncia ante la Policía y se personará como acusación en el procedimiento penal que se derive de los hechos, solicitando las condenas previstas en el Código Penal.

La Federación ha manifestado su plena colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con las autoridades judiciales para que se investiguen las amenazas y se garantice la protección del árbitro. Si el procedimiento judicial lo requiere, la FFIB se personará como acusación particular para defender los derechos e integridad del afectado.

Desde la FFIB se ha querido reafirmar un mensaje claro y contundente: “Tenemos un compromiso social: acabar con la violencia”.

La entidad recuerda que no tolerará comportamientos racistas ni amenazas en el fútbol balear, y hace un llamamiento a clubes, entrenadores, familias y aficionados para que denuncien cualquier incidente y colaboren en la creación de entornos seguros, educativos y respetuosos para todos los que forman parte del fútbol base.