Fabinho y Charuto firman una remontada de Champions para el Palma Futsal

El tricampeón de Europa inició su camino hacia su cuarta Champions sufriendo de lo lindo hasta el final para sumar el primer triunfo en la Ronda Principal. El Illes Balears Palma Futsal remontó al Etoile Lavalloise, que dejó una gran imagen como campeón de Francia, en un duelo en el que estuvo atascado durante muchos minutos y en el que dos genialidades de Fabinho y Charuto salvaron los muebles en Son Moix (1-2).

El gol de Mouhodine en la primera mitad había puesto muy cuesta arriba las cosas a un conjunto mallorquín que no está fino en su juego. Por algo había perdido tres de sus últimos cuatro partidos en la Liga y necesitaba de una alegría de este calibre, en su competición fetiche, para mirar hacia adelante con más confianza. Es la victoria número veinticinco de los mallorquines en la máxima competición continental, un balance impresionante que debe seguir aumentando.

No hay mucho tiempo para celebraciones porque este jueves se mide al Chrudim checo, también en el Palau (19:30h), en busca de la primera plaza del grupo. Pero esta victoria debe servir para restar ansiedad a un equipo que sabe que puede hacer las cosas mucho mejor.

Maia trata de zafarse de un jugador del Etoile. / Palma Futsal

Los locales no se esperaban la enorme intensidad del adversario en unos primeros minutos asfixiantes. Bilal Bakkali ya puso a prueba a Barrón, la gran sorpresa del quinteto que sacó Vadillo, nada más empezar.

Es cierto que los isleños trataron de adelantarse con una media vuelta de Fabinho y un chut de Lucao, pero la realidad es que los galos estuvieron más cerca del gol. El meta cordobés despejó un disparo de Anas Bakkali y después cuajó una gran intervención. Lucao perdió el balón y Lutin se plantó solo frente al andaluz, que resolvió con una soberbia demostración de reflejos.

Algo iba mal y Son Moix se lo olía. De hecho, Mohammed estrelló el balón en el larguero en una vaselina. El Palma lo intentaba con una volea de Rivillos y un chut de Lucao, pero estaba espeso en ataque. Y llegó el mazazo. Mouhoudine culminó una buena jugada colectiva del Etoile, que demostró que no está aquí por casualidad (1-0).

Un buen palo que obligó a Vadillo a buscar aire fresco. Dio entrada a Luan Müller y poco después Marquet cometió un claro penalti sobre Alisson con una fuerte patada. Pero no estaba siendo la noche de Fabinho, que estrelló su pena máxima en el cuerpo del cancerbero.

Los de Ciutat tenían más el balón, pero se mostraban previsibles frente a un adversario que tenía claro lo que tenía que hacer para sorprender. David Peña probó fortuna con un disparo que repelió Marquet.

La charla de Vadillo en el vestuario surtió efecto de inmediato. A los 53 segundos de la reanudación Fabinho se quitó la espina que tenía clavada robando el balón a Guirio y soltando un punterazo imparable. Fue más un alivio que una alegría, pero servía para volver a empezar (1-1).

Era el momento de buscar el segundo lo antes posible. Y un tiro de Machado, que no pudo rematar en condiciones Charuto estuvo a punto de convertirse en el 2-1. El Palau rugía porque entendía que era el momento de apretar. Rivillos, primero, y Maia después, también lo intentaron, pero no había manera. Eso sí, los franceses habían reculado varios metros respecto a la primera mitad, pero seguían percutiendo a su manera, con contras muy rápidas y sin elaboración.

El encuentro entró en otra dimensión, con menos orden a la hora de defender y un ritmo alocado. Charuto dispuso de una gran ocasión, pero tuvo el punto de mira desviado. Lutin dio el susto al regatear a Machado, pero Luan reaccionó a tiempo para blocar elbalón.

Los verde pistacho necesitaban calma, justo lo que no transmitían. Por eso se precipitaban en llegadas que solo servían para frustrarse. Hasta que Lucao, que sigue estando lejos de las expectativas que despertó su fichaje, robó el balón tras una buena presión y le cedió la pelota a Charuto, que marcó las diferencias con un gran disparo raso imposible para Marquet. Quedaban 4:34 para el final, todo un mundo, por lo que no había que perder la cabeza. Vadillo introdujo a Lin para dotar de más experiencia al cinco, no era el momento de fallar.

Los galos apostaron por portero-jugador, no les quedaba otra. Pero el Palma defendía con mucho oficio y Luan también aparecía con un remate de Bilal Bakkali, pero es que Lutin, a solo nueve segundos para el desenlace, envió su tiro al larguero y Son Moix llegó a enmudecerse por un instante. Esto es la Champions. Y por eso el Palma Futsal defiende su triple corona.

Ficha técnica

ETOILE LAVALLOISE: Marquet, Guirio, El Mesrar, Bilal Bakkali y Mohammed. También jugaron Anas Bakkali, Kolski, Lutin, Mouhoudine,

PALMA FUTSAL: Barrón, Lin, Rivillos, Ernesto y Fabinho. También jugaron, David Peña, Charuto, Alisson, Deivao, Lucao, Maia, Machado

GOLES: 1-0:Mouhoudine (min. 10);1-1: Fabinho (min. 20); 1-2: Charuto (min.35)

ÁRBITRO: Denys Kutsyi (Ucrania) y Sergejs Sacmans (Letonia).

T. AMARILLAS:Maia (min.17), Mouhoudine (min. 22), David Peña (min.29)