Custodio, jugador del CD Sant Jordi: "Nos iremos a cenar todos juntos al Coyunda para celebrarlo"

El CD Sant Jordi nunca olvidará su debut en la Copa del Rey, aunque hayan perdido 0-5 contra Osasuna en Son Malferit. Custodio, futbolista del equipo palmesano, tiene claro que la clave estuvo en su velocidad: "Al final la diferencia la marca la capacidad física que tienen ellos. Tenían tres o cinco metros en velocidad que no teníamos nosotros. Estábamos muy bien plantados, hemos podido salir, hemos tenido dos o tres ocasiones para poder meter gol. Soy el que he hecho el penalti porque en mi cabeza pienso que llego sobrado y el tío cuando arranca no me da tiempo".

“Al final es un once para once. Compites. Intentas no encajar y si tienes alguna meterla. No hemos podido, pero con el 0-0 hemos tenido 2-3 ocasiones para ponernos por delante", resume sobre sus opciones en el partido.

Al final del encuentro, toda la plantilla se fotografió con la afición. "Es un recuerdo para toda la vida. Tengo 34 años. No lo voy a vivir más a priori. Si es la primera vez, imagina ahora de adelante. Debe ser un espejo para los chicos de la cantera y los jóvenes que aunque estén en un Sant Jordi, un Rafal o un Collerense nunca se sabe cuándo te va a llegar esa oportunidad. Hay que trabajar y lucharlo", cuenta.

“Ahora iremos a cenar todos juntos al Coyunda que nos lo hemos ganado. Haremos piña, comentaremos mi penalti, las tres que hemos fallado, el segundo gol, el tercero, el palo, nos reíremos y lo disfrutaremos. Mañana cuando nos levantemos ya pensaremos en el Arenal", finaliza Custodio.