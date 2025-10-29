Acaba el sueño del CD Sant Jordi en la Copa

El sueño del CD Sant Jordi acabó por la puerta grande. Vendió cara su piel ante Osasuna en la primera ronda de la Copa del Rey. Solo a través desde los once metros los rojillos consiguieron ponerse por delante. A partir de allí, los palmesanos lo tuvieron todo cuesta arriba porque el objetivo cambió. Ya no solo era resistir con una línea de cinco defensas, sino intentar buscar el tanto del empate como el día anterior el Constància. Y eso, ante un Primera División, es casi imposible.

Las 2.000 personas que llenaron Son Malferit redujeron las diferencias entre los dos equipos. No se notó que se desplazaran a un campo que no es el suyo. Esa energía la percibieron los jugadores del CD Sant Jordi, que fueron los primeros en llegar al área rival. El equipo de Lisci reaccionó de inmediato y un paradón de Coll evitó el gol visitante. Hubo un intercambio de golpes, pero la respiración se detuvo cuando Pedro Rodríguez, el pichichi de los palmesanos, probó un disparo desde el centro del campo que se fue solo unos centímetros por encima de la portería de Aitor Fernández.

La ilusión continuaba intacta. Incluso había ganado fuerza. Con cada falta que le pitaban a favor y que se podía colgar al área, la grada jaleaba. Eran sus oportunidades y todos lo sabían.

Osasuna tardó en adaptarse al césped artificial. Aunque cuando lo hizo, Kike Barja fue un puñal por la banda izquierda y Raúl García un quebradero de cabeza para los tres centrales. Exigieron la mejor versión de Coll, que se convirtió en un seguro de vida para los de Iván Oliver. Pero no fue suficiente para que la diferencia de cinco categorías se reflejara en el marcador (de Primera División a División de Honor).

Las imágenes del Sant Jordi-Osasuna de Copa del Rey / Manu Mielniezuk

Custo llegó tarde a un balón dividido y arrolló a Pedroarena dentro del área. Penalti. Raúl García cogió el balón con seguridad, lo tiró al lado derecho y Coll, que rozó el esférico, no pudo evitar el gol de los navarros. Lejos de venirse abajo, el público quiso animar más que nunca a los suyos porque seguían orgullosos de los suyos. El premio no solo era ganar, sino vivir con ellos una experiencia histórica. Y habían resistido más de media hora.

Al filo del descanso, Raúl García marcó el segundo tanto con un remate dentro del área muy ajustado al palo derecho. Consiguieron el 0-2 de la tranquilidad, no quisieron sustos. Pero, otra vez, la afición del CD Sant Jordi respondió con una ovación a los suyos.

El resultado parecía una distancia insalvable, pero los palmesanos salieron de los vestuarios con otra sensación al terreno de juego: querían marcar porque seguían creyendo. Olmedo la tuvo, pero se marchó alto. Tras unos buenos minutos, Osasuna puso su ritmo. No quería sorpresas. Raúl García marcó su hat-trick y ya sí acabó el sueño.

El CD Sant Jordi quiso su gol, pero el cansancio se notó sobre el terreno de juego. Los jugadores de Iván Oliver no son profesionales. El fútbol es su hobby. Y con el físico por bandera, los de Lisci anotaron el cuarto gol. Budimir superó a Coll con una buena definición y Barja quitó las telarañas para conseguir el 0-5 definitivo. El sueño acabó, pero disfrutaron de una noche histórica para su club y su barriada.