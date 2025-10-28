En Directo
Nations League femenina
La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo
La selección femenina defiende en Goteborg ante Suecia el valioso 4-0 de La Rosaleda en la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones
España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.
Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.
Y esta es la alineación de Tony Gustavsson con Suecia:
A pesar de contar con cuatro goles de ventaja en la eliminatoria, Bermúdez sale con todo a por el partido. Sí que dijo en rueda de prensa, cuando dio la lista, que a Vicky había que cuidarla porque todavía es muy joven
Solo dos cambios (uno obligado, por la lesión de Salma) respecto a la ida: entra en su lugar Pina, que repite en punta, y Eva Navarro arranca de titular por Vicky López
Este es el once de Sonia Bermúdez:
¡Buenas tardes! Sigue aquí el directo de la vuelta de las semifinales de la Nations League entre Suecia y España
