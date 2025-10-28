Dos técnicos baleares lideran a la Selección Española en el Open Celtic de Dublín

La selección española de Kickboxing ha brillado este fin de semana en el Open Celtic, celebrado en Dublín, bajo la dirección de dos técnicos baleares: Joan Marí, de Ibiza, y Javi Domínguez, de Mallorca. Ambos forman parte del cuerpo técnico nacional y son representantes de la Federación Balear de Kickboxing y Muay Thai, con sede en Ibiza.

El evento, considerado una de las pruebas internacionales más destacadas del calendario europeo, sirvió como antesala de la Irish World Cup, que se disputará el próximo año también en la capital irlandesa. Bajo la supervisión técnica de Marí y Domínguez, el equipo español completó una destacada actuación. Entre los resultados más destacados figura el competidor ibicenco Jordi Marí (Club Budoka), que subió a todos los podios: oro en Point Fight -79 kg, plata en Point Fight -74 kg, y bronces en Light Contact -74 kg y Grand Champion (peso libre).

Los seleccionadores nacionales destacan que el torneo ha supuesto una excelente preparación para el próximo gran objetivo del equipo español: el Campeonato del Mundo, que se celebrará en noviembre en Abu Dhabi.

"Ha sido una experiencia muy positiva para el equipo. El nivel internacional sigue creciendo, y nuestros deportistas han demostrado que España está preparada para competir al máximo nivel", valoraron los técnicos baleares al cierre de la competición.