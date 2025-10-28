Llenazo para ver al CD Sant Jordi en la Copa del Rey

Nadie se quiere perder el partido de Copa del Rey del CD Sant Jordi. Solo quedan unas 100 entradas de las 1.989 que había disponibles para ver al equipo de Iván Oliver jugar este miércoles a las 19 horas contra Osasuna en Son Malferit. “Se llenará”, asegura el presidente del club, Jaume Gelabert, al que todavía le siguen pidiendo localidades para ver el partido de la primera ronda del torneo del KO.

Será un día histórico para la entidad palmesana. Toda la barriada se ha volcado con el equipo para vivir su debut en la Copa del Rey después de superar al Lourdes en la última eliminatoria previa con un doblete de Pedro Rodríguez.

Muchos aficionados se desplazarán en transporte público y la EMT hará una cobertura especial hasta Son Malferit. Habilitará autobuses varias horas antes del encuentro y, al finalizar, los llevará de vuelta.

El club está recibiendo visitas institucionales como la de este lunes. Jaime Martínez, alcalde de Palma, ha mandado ánimos al CD Sant Jordi antes del encuentro de Copa del Rey . Martínez se fotografió con la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva antes del entrenamiento. El alcalde recibió una camiseta conmemorativa con su nombre, con el dorsal 10 a la espalda. L’Ajuntament de Palma ayudó al club para que el choque se disputara en su estadio, pero finalmente se jugará en Son Malferit.