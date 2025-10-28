Llegó el gran día del Constància

El Constància tiene este tarde una gran oportunidad para lograr una gesta histórica. El conjunto mallorquín se enfrenta al Girona a las 19:00 horas en el Nou Camp d’Inca en la primera ronda de la Copa del Rey, competición que no disputaba desde la temporada 2012/13 y a la que se ha clasificado por ser uno de los siete mejores segundos de Tercera División la campaña pasada.

Una cita especial e ilusionante para la que el club ha vendido unas 3.000 entradas y que podrá seguirse a través del canal Movistar LaLiga. Inca lleva esperando con ansia este día desde que el pasado 6 de octubre vieron que les tocaba medirse a un equipo de Primera División.

El Mallorca no era el preferido por el conjunto inquer, y por suerte, pudieron evitarlo. Con Isi Palazón como mano inocente, el destino deparó que el Girona sea quien visite Inca esta tarde. "Podemos ganar", se escuchó en el Teatre Principal en el momento en el que salió la bola del equipo de Míchel.

Está claro que el Girona es el que parte como favorito, pero el Constància cuenta con la ilusión y la energía de tener a sus espaldas a todo un pueblo que quiere que su equipo haga historia.

El elenco de Guillem Llaneras llega al encuentro tras haber perdido este fin de semana ante el Alcúdia (1-0). Situado en la séptima posición de la tabla en la Tercera División, una victoria ante los catalanes podría suponer un gran chute de autoestima para un equipo que aspira a ascender a Segunda RFEF tras haberse quedado a las puertas el curso pasado, siendo apeado de las semifinales del play-off ante la Penya Independent.

Para el choque ante el cuadro gironí, el Constància tendrá que lidiar con las bajas de Gori Julián, Agus Giaquinto y Miquel Llabrès, que no podrán estar por lesión.

Un encuentro que podrán jugar en su feudo, a diferencia del Sant Jordi, que tendrá que desplazarse a Son Malferit para su enfrentamiento ante Osasuna. La cita, además, coincide con el 60 aniversario del estadio, lo que hace que el partido sea todavía más especial.

Para recordar esta fecha, de hecho, el Ajuntament de Inca realizó un grafiti en la entrada del campo. La presidenta del club, Valeria Bouzada, quiso agradecer en una entrevista a este diario la labor que realizó el ente municipal para que el choque pueda disputarse en el Nou Camp d’Inca. "Sin su apoyo hubiera sido imposible que se jugara aquí. El club ha trabajado para que se dispute en nuestro estadio y no renunciamos a nada", manifestó la dirigente.

El Constància lucirá también una equipación especial para la ocasión. Una indumentaria que mantiene la esencia y los colores blanquinegros tradicionales del club, pero con un diseño moderno y elegante. La camiseta incorpora los parches oficiales de la Copa del Rey, símbolo del prestigio y la ilusión con los que la entidad afronta este importante encuentro.

Enfrente estará un rival que llega en horas bajas y que, previsiblemente, presentará muchas rotaciones. Los de Míchel llegan como colistas de La Liga EA Sports tras haber perdido dos puntos este sábado ante el Oviedo en el descuento. Los catalanes levantaron el 0-2 inicial de los asturianos, pero no supieron mantener su ventaja.

Pase lo que pase esta tarde sobre el césped, el ambiente que se vivirá en el pueblo será de día grande. Una cita que a las 22:00 horas, cuando haya acabado el partido, puede terminar siendo histórica para el Constància y para Inca.